Ufficio turistico chiuso? Il Comune corre ai ripari

L’ufficio informazioni turistiche davanti a Palazzo Ducale, di gestione regionale, chiuso incredibilmente 4 giorni su 7, compresi i fine settimana, rimarrà aperto ogni giorno. Come avviene in ogni città turistica del mondo. A garantirlo è l’assessore al turismo del Comune di Urbino Roberto Cioppi.

Che dice: "Grazie al presidente Francesco Acquaroli, che ha la delega al turismo e alla dirigente Paola Marchegiani abbiamo raggiunto un accordo. La nostra amministrazione entrerà nella gestione evitando le criticità che ci sono state fino ad ora grazie ad un rinforzo messo a disposizione dalla Regione. Garantiremo così aperture dell’ufficio 7 giorni su 7 con orari continuati nei periodi di maggiore affluenza, ad iniziare dalle prossime vacanze pasquali. Poi posizioneremo nei bar e nei locali dei contenitori con la cartina della città e qr code" . Infatti il turismo auto organizzato è una tendenza e per questo ai visitatori vanno dati gli strumenti necessari.

Lo Iat o ufficio informazioni attualmente è aperto al pubblico 3 giorni a settimana mentre due giorni l’impiegata lavora da casa, in smart working. Il Comune nel frattempo spende per tenere aperto un locale in affitto al Consorzio non meno di 100mila euro l’anno pur sapendo che i turisti lì non vanno.

Assessore Cioppi, nel luglio 2022 l’amministrazione comunale ha aperto un punto informazioni al Consorzio. Un investimento importante con tre persone che ci lavorano. Una di queste non può dare supporto all’ufficio del centro?

"Le tre persone che ci lavorano si occupano di creare contenuti per i social Instagram e facebook in maniera continuativa. Stessa cosa per la piattaforma digitale Sharryland creando racconti coinvolgenti e che sarà attivata tra poco, ma anche di rispondere alle incessanti richieste che arrivano. Pensi che prima passavano parecchi giorni prima di ricevere una risposta ai messaggi. Serviva del personale che si dedicasse completamente al supporto turistico. Gli uffici comunali non potevano darmelo a tempo pieno perché hanno tutta la parte amministrativa da portare avanti, bandi compresi. Le figure che abbiamo scelto partono con una loro formazione e ne hanno ricevuta una specifica, in più conoscono le lingue, elemento indispensabile per rispondere alle più svariate esigenze dei turisti che arrivano a Urbino. Poi facilitano le richieste di accesso agli spazi della città da parte di operatori, turisti e cittadini oltre a fornire informazioni".

Francesco Pierucci