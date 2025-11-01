Ugolini: "Fateci sapere come gestirete la Data"

La riapertura della Data con l’evento “UrBio“ ha riacceso i riflettori su due spazi simbolici di Urbino: la stessa Data e Borgo Mercatale, che da anni attendono una destinazione definitiva e una visione comune. Da qui è partita l’interrogazione del consigliere comunale Lorenzo Ugolini (Pd), discussa in Consiglio negli scorsi giorni, in cui si chiede all’amministrazione di chiarire quale modello di gestione intenda adottare per la Data e quale futuro immagini per Borgo Mercatale. Il consigliere propone di trasformare la Data in uno spazio multifunzionale, capace di ospitare la biblioteca civica, coworking, spazi per le associazioni studentesche e iniziative private che ne garantiscano la sostenibilità economica. Parallelamente, Borgo Mercatale verrebbe ripensato senza i parcheggi a raso e come una grande piazza pedonale per eventi, fiere ed esposizioni, in linea con la visione originaria dell’architetto Giancarlo De Carlo, creando così un collegamento organico tra i due luoghi simbolo della città.

"L’inaugurazione della Data con “Urbio“ è stata il momento giusto per aprire questa discussione – spiega Ugolini –. Parliamo di uno spazio enorme, distribuito su più piani, che va valorizzato in modo intelligente e sostenibile, anche dal punto di vista economico. E accanto c’è Borgo Mercatale, uno spazio oggi inespresso per le sue potenzialità". Inoltre ricorda come il progetto originario prevedesse la Data come centro culturale e creativo e Borgo Mercatale come suo spazio aperto: "Chiediamo che venga ripresa questa visione integrata – ha aggiunto – perché devono vivere insieme, in modo complementare. Solo così possono diventare un vero motore di sviluppo culturale, sociale e turistico per Urbino".

Il sindaco Maurizio Gambini ha accolto positivamente l’interrogazione, annunciando la convocazione di una commissione aperta anche all’opposizione per discutere il futuro dei due spazi. Una proposta che Ugolini giudica come un passo nella direzione giusta, ma con cautela: "Sono parzialmente soddisfatto, perché tra dire e fare c’è di mezzo il mare. È un segnale positivo che si vogliano riattivare le commissioni, come quella alle politiche giovanili ferma da mesi, ma serve passare ai fatti. Quando si parla del futuro di spazi così strategici per la città, bisogna dimostrare maturità e capacità di collaborazione".

Davide Bubisutti