Uguccioni presenta il suo ultimo libro ’Nel pozzo profondo’

Domani sera alle 21 alla BiblioS, la biblioteca comunale di Sant’Ippolito, sarà ospite l’autore Claudio Uguccioni, ben noto anche per la sua passata attività politica che lo ha portato a ricoprire per 17 anni il ruolo di sindaco di Saltara (dal 2017 fusosi con Montemaggiore e Serrungarina in Colli al Metauro). Uguccioni presenterà il suo ultimo romanzo giallo ‘Nel pozzo profondo’: un’opera che propone un intrigo internazionale dalla Transinstria allo Stato del Vaticano, passando per la Russia. L’incontro, moderato da Paride Prussiani, è organizzato da CoMeta Biblioteche e dal Comune di Sant’Ippolito, assessorato alla cultura. Nel 2018, con un suo precedente libro dal titolo ‘Il purgatorio non è eterno’, Uguccioni ha ricevuto una menzione al Premio Calvino.