Uil riapre a Cantiano dopo l’alluvione

La Uil riapre a Cantiano dopo quattro mesi di attività interrotte a causa dell’alluvione di metà settembre, che ne aveva reso inagibile la precedente sede. Dai locali di via IV novembre, invasi dalle acque del Burano, gli operatori del sindacato si trasferiscono ora nei nuovi uffici di via dei Cappuccini, inaugurati ieri mattina e messi a disposizione dei cittadini. "Ci tenevamo ad aprire la sede in tempi rapidi, per dare un segnale di ripartenza e attenzione al territorio – ha commentato Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, presente al taglio del nastro –. Questi uffici saranno a disposizione dei cittadini perché, anche se è vero che c’è la possibilità di usufruire dei servizi online, tramite internet, il contatto con le persone ha un valore insostituibile".

Assieme a Mazzucchelli hanno partecipato all’inaugurazione dei locali anche i segretari di Uil Marche, Paolo Rossini e Giorgio Andreani. La presenza dei vertici regionali è stata un modo per rimarcare la volontà del sindacato di spingere sulle istituzioni affinché Cantiano possa ripartire. "A quattro mesi dall’alluvione non abbiamo ancora un quadro chiaro – ha spiegato il sindaco, Alessandro Piccini –. Oggi abbiamo a che fare con grandi difficoltà quotidiane ma dobbiamo guardare avanti e la riapertura della sede Uil è un segnale per tutti. Siamo gente tenace che sa rimboccarsi le maniche ma servono interventi rapidi perché altrimenti c’è la desertificazione del territorio".

La Uil si dice "al fianco di Cantiano, come degli altri comuni colpiti, affinché la burocrazia non diventi la seconda calamità di questi territori. Le risorse attualmente disponibili devono essere messe a terra senza ulteriori rinvii altrimenti si rischia, per ignavia amministrativa, di condannare queste zone allo spopolamento".