Uil si conferma primo sindacato

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni dei rappresentanti sindacali interni della Biesse, la più grande fabbrica della provincia con oltre duemila dipendenti che sono andati alle urne il 13, il 14 ed il 15. Al termine dello scrutinio la Uilm si è confermata primo sindacato assoluto con 17 Rsu eleggibili su 24, pari al 71 per cento. "Esprimo soddisfazione per i consensi ottenuti – dice Paolo Rossini segretario generale della Uilm provinciale – e sono grato a chi ogni giorno ci ripaga del lavoro che stiamo facendo con la stima e la fiducia a rirprova che in questo mondo sempre più frammentato e con le persone sempre più divise e discriminate, fare squadra è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo in ogni azienda, e cioè il miglioramento delle condizioni lavorative, ad iniziare dall’ambiente di lavoro e dalla sicurezza".