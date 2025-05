Uldergo, il ristorante lungo 50 anni: "Tognazzi e Fo? Cucinavano loro"

"Come cameriere era bravo, molto diligente", dice Uldergo Antonelli che ieri ha ricevuto una riconoscimento in Comune da parte del sindaco Andrea Biancani per i 50 anni di attività. Ma "chi" era bravo, Uldergo? "Il sindaco Andrea Biancani che lavorava per me quando avevo la società di catering, una vita fa". E ieri mattina in Comune si sono rovesciati i fronti con il sindaco che ha detto pubblicamente "bravo Uldergo, uno dei missionari più antichi della nostra cucina tradizionale. Poi l’album dei ricordi: "Una volta è venuto a mangiare Ugo Tognazzi. E mi fa: ‘il risotto è molto buono. Ma le posso dare un suggerimento?‘ mi dice. Molto volentieri, gli rispondo. E lui va in cucina si mette ai fornelli per preparare un risotto alla granseola". Un pozzo senza fine quello degli aneddoti. Come quello di Dario Fo che abitava nella casa accanto al ristorante in via Venturini. e che era spesso a mangiare da Uldergo. "Veniva dentro, volteggiava per i tavoli, si fermava un po’ a destra e poi a sinistra, e quindi si infilava in cucina per mettere mano nelle padelle e nei fornelli. Anche Sergio Leone era particolare: tutte le volte che arrivava chiedeva una intera fiamminga di bacio dell’Adriatico", racconta Uldergo. Allievo di Carlo Pensalfini, Uldergo ha da lui ha ereditato il ristorante di via Venturini anche se dopo di locali ne ha aperti altri in giro per l’Italia, da Stintino a Porto Cervo, da Cortina a Campiglio, ed anche a Miami con il figlio che prosegue, ma in America, la tradizione di famiglia. Con il catering ha servito in Sardegna la famiglia Merloni di Fabriano ed ha lavorato per i grandi marchi della moda: da Prada a Valentino per finire a Dolce & Gabbana. "Poi dopo 22 anni di quella vita – racconta Uldergo – sono tornato al posto di partenza e cioè in via Venturini, nel mio locale. Come va il lavoro? Molto bene, ma vale la pena di dire, tra questi amarcord, che per 15 anni ho tenuto chiuso il sabato. Non si riusciva a dare il resto, si lavorava su più turni. Per cui decisi di chiudere tutta la giornata di sabato che oggi sarebbe impensabile". Uldergo non lo dice, ma c’era anche un tavolo per chi non poteva pagare. Una epopea della cucina quella vissuta da Uldergo: nella memoria di molti la sfida tra lui e Giba’s sul molo di Levante al porto: ostriche, gamberoni, grilli e tutto il ben di Dio possibile,annaffiato da champagne Dom Perignon e Christal. "Una cena così? Adesso non ti bastono duemila euro", dice Uldergo. Che ieri dal sindaco Biancani non ha parlato del suo passato ma del futuro perché vuole aprire una scuola per insegnare la cucina tradizionale pesarese "per non disperdere la tradizione". Parlando del suo ex capo, Andrea Biancani ha detto: "A lui va il nostro plauso perché è un punto di riferimento per i pesaresi e per i turisti che visitano la nostra città. Il suo ristorante è un luogo senza tempo, dove il gusto si incrocia con la memoria e ogni portata racconta Pesaro". m.g.