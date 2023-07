UlisseFest, pronti a partire Il viaggio tra musica e parole

I suoi primi 50 anni Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo, li festeggerà a Pesaro bissando l’UlisseFest, il festival sul tema del viaggio che tanto successo ha riscosso un anno fa. Dal 13 al 16 luglio il ricco programma sarà spalmato su 10 luoghi: piazza del Popolo sarà il fulcro, ma conferenze, concerti, mostre e dibattiti troveranno spazio anche nei cortili cittadini, allo Sperimentale e persino sulla spiaggia di Baia Flaminia.

"Se siamo qui anche quest’anno evidentemente abbiamo portato qualcosa di interessante – dice Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia –. Viaggiare cambia la visione sul mondo, ci dà un altro sguardo, un altro modo di sognare, di comportarci".

’Tra caos e poesia’ è il titolo di questa seconda edizione pesarese "perché – spiega Pittro – sono le due sensazioni fra cui ci dibattiamo quando approdiamo in un posto nuovo: l’iniziale spaesamento, appena ci liberiamo dalle nostre barriere, ci apre all’incontro. ll viaggio ci restituisce spesso la poesia che il caos del quotidiano ci toglie". "Siamo una città orgogliosamente di provincia ma aperta al mondo – gli fa eco il vice sindaco Daniele Vimini – e avviandoci verso il 2024, in cui saremo capitale della cultura, vogliamo essere un faro da cui far partire nuovi spunti ed impressioni".

Il programma del week-end si apre in anticipo con il concerto di Vinicio Capossela, il 13 luglio alle 21,30 (unico evento a pagamento), ma tutte le sere in piazza del Popolo ci sarà musica: il 14 luglio alle 22 tocca a Simone Cristicchi insieme ad Amara, con il concerto mistico per Battiato "Torneremo ancora"; il 15, sempre alle 22, grande festa cubana con uno dei più importanti musicisti della Isla Grande, Eliades Ochoa di Buena Vista Social club. La serata finale, il 16 luglio, si chiuderà con il reading di Franco Arminio "Sacro minore", una cerimonia lieta e pensosa, con introduzione di Doris Zaccone. Sul palco saliranno filosofi, il più atteso è Umberto Galimberti, e teologi come Vito Mancuso, ma anche l’ex sindaco di New York Bill De Blasio per parlare del futuro sostenibile. L’Ulissefest non propone solo appuntamenti serali, anzi aprirà i battenti ogni giorno alle 11 del mattino nel cortile dei musei civici per parlare di storie, viaggi e sapori, della conquista del viaggio (il 14 con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio), ma anche della psicologia del viaggiatore (il 15 con lo psicoterapeuta e scrittore Remo Carulli e la psicologa e travel blogger Giulia Lamarca) mentre il 16 i protagoinisti saranno navigatori e cuochi (con lo chef Moreno Cedroni). C’è pure la possibilità di frequentare workshop (a Palazzo Gradari) e laboratori o di fare esperienze come lo yoga sulla spiaggia o il phototrekking urbano. Tutte le info su Ulissefest.it

Elisabetta Ferri