UlisseFest, se il viaggio è un caos poetico

di Alessio Zaffini

Con 150 ospiti e 50 appuntamenti in quattro giorni, torna l’UlisseFest, il festival del viaggio, con la sua VI edizione, il cui tema, che dal 13 al 16 luglio unirà come un filo rosso le quattro giornate, è "Tra caos e poesia", due sensazioni contrapposte che spesso si prova quando si è lontani da casa, in luoghi di cui si ignorano lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione. UlisseFest vedrà avvicendarsi sui palchi e nelle piazze di Pesaro personalità di spicco del panorama culturale italiano, tra scrittori, giornalisti, artisti e semplici viaggiatori, fotografi di viaggio e reporter, poeti, influencer ed esperti di comunicazione digitale. Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala, Tony Wheeler. Tre concerti in piazza del Popolo accenderanno le notti di Pesaro. Per aprire l’edizione 2023, la sera del 13 luglio Vinicio Capossela salirà sul palco per offrire uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle "Tredici canzoni urgenti" che danno il titolo al nuovo album, e illuminare con la sua poesia dell’anima la notte pesarese (prevendite su Vivaticket.com e TicketOne.it). Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel "Concerto mistico per Battiato, Torneremo ancora", rendendo omaggio al maestro della musica e della spiritualità, con un concerto gratuito. La figura del grande artista siciliano sarà protagonista già nel pomeriggio con la proiezione e la presentazione di Stefano Senardi, Franco Cattini e Marilisa Capuano al Teatro Sperimentale del film "Franco Battiato – La voce del padrone", vincitore del Nastro d’Argento. Da oltre oceano arriverà a Pesaro per il grande spettacolo della sera di sabato 15 luglio in Piazza del Popolo una delle figure di spicco del panorama musicale cubano: Eliades Ochoa che, con la sua chitarra, guiderà il pubblico di UlisseFest in una grande festa nel segno di Cuba, in un evento onirico e liberatorio.

Dopo i concerti, la festa proseguirà con i Dj set all’Acquedotto, nuovo spazio di intrattenimento di Pesaro, dove si ballerà fino a notte fonda. Il tradizionale appuntamento con i workshop del Festival, da sempre presenti a UlisseFest, evolve e si organizza quest’anno nella Lonely Planet Academy. Verranno fornite agli iscritti basi e strumenti per applicare le nozioni apprese al proprio lavoro quotidiano. Le ricerche sul campo degli autori, la conversione delle loro ricerche in guide cartacee, la scrittura di un podcast e di un reportage giornalistico, ma anche la produzione video saranno gli argomenti al centro dei vari workshop. E poi ci saranno yoga, mindfulness e meditazione, aperitivi a base di specialità umbre e show cooking di confine dal Friuli Venezia Giulia, phototrekking urbani e un food truck collocato per la sola giornata di giovedì 13 su Piazzale della Libertà che offrirà gratuitamente i sapori delle eccellenze della cucina veneta.

La dimensione psicologica del viaggio sarà al centro dell’intervento di Remo Carulli, scrittore e psicoterapeuta che ha approfondito il tema nel libro Psicologia del viaggiatore (Gesualdo Edizioni 2022) e di Giulia Lamarca, psicologa e travel blogger. Di ciò che significa viaggiare in bilico costante tra insicurezza e desiderio inesauribile di scoperta ci parlerà invece Luigi Farrauto, scrittore, viaggiatore e cartografo. Tutto questo sarà UlisseFest: un’occasione per incontrare ospiti italiani e internazionali accomunati dalla grande passione per il viaggio.