Ultima udienza per il giudice Maurizio Di Palma dopo 37 anni di toga

Ieri è stata la sua ultima udienza prima di togliersi la toga che ha indossato per 37 anni. È arrivato il tempo della pensione per il giudice Maurizio Di Palma, 67 anni, gli ultimi 22 passati sugli scranni del Tribunale di Pesaro dopo essere stato prima in Friuli e poi a Rimini. Tantissimi i casi trattati, anche di grande eco mediatica, come quello di Varani e dell’acido contro Lucia Annibali, sentenza di condanna a 20 anni di carcere. O il processo Fiscopoli e, nelle vesti di gup, nell’omicidio Ferri. Ieri, ad aspettarlo fuori dall’aula Savoldelli Pedrocchi, per salutarlo e manifestargli stima, un drappello di avvocati pesaresi e non solo. Un paio di legali sono venute da Udine per il suo ultimo giorno di lavoro. Alla sua uscita, dopo un applauso, il giudice ha messo da parte la proverbiale riservatezza e ha fatto una foto con gli avvocati e con la sua affezionata cancelliera Francesca Rossi.