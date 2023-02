Ultimata la prima fase del congresso Pd: hanno votato in 850

Si è conclusa nella provincia di Pesaro e Urbino la prima fase del congresso del Partito Democratico per l’elezione del segretario nazionale riservata agli iscritti. Hanno partecipato ai congressi di circolo circa 850 tesserati su un totale di 1350 iscritti. Stefano Bonaccini si è attestato sul 63% delle preferenze degli iscritti mentre Elly Schlein ha ottenuto il 29% (Cuperlo 4,8%, De Micheli 4,2%). "Siamo molto soddisfatti per l’affermazione di Stefano Bonaccini tra i nostri iscritti. I congressi di circolo sono, però, la prima fase del congresso: ora è importante lavorare sulla partecipazione alle primarie del 26 febbraio e sulla vittoria finale di Bonaccini. Il Pd ha bisogno di una guida forte e autorevole e già dai nostri iscritti l’indicazione di Stefano Bonaccini è molto significativa. Alle primarie possono partecipare anche in non iscritti al Pd e ci auguriamo che vogliano partecipare tante persone". Così Andrea Salvatori, coordinatore provinciale della mozione Bonaccini, commentando i risultati dei congressi di circolo del partito democratico della federazione di Pesaro e Urbino.

Proseguono intanto i congressi per l’elezione del segretario regionale Pd, che andranno al voto il 26 febbraio. La squadra della candidata Chantal Bomprezzi si sta allargando di giorno in giorno: hanno aderito pubblicamente alla sua mozione congressuale importanti amministratori locali e dirigenti del PD da tutte le Marche. Tra loro ci sono Thomas Braconi, sindaco di Agugliano, Donatella Paganelli, sindaca di Montecalvo in Foglia, Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, Meri Marziali, sindaca di Monterubbiano, Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto, Susanna Dini, capogruppo Pd consiglio comunale di Ancona, Angelo Flaiani, vicesindaco di Folignano, Silvia Venerucci, consigliera comunale Sassocorvaro- Auditore, Claudio Cavallaro, consigliere comunale Castelraimondo, Lara Piatanesi, presidente consiglio comunale Castelfidardo, Andrea Storoni consigliere provinciale di Ancona, Ornella Formica, già sindaca di Colmurano, Alessandro Lagatti segretario Pd città di Fermo, Giovanna Salvucci del Pd di Urbisaglia.

"Sono molto onorata del sostegno – dice Bomprezzi – di persone così qualificate e competenti che hanno dimostrato sul campo di avere consensi importanti. L’obiettivo del nostro Pd Marche è quello di battere la destra riconquistando tutti quei cittadini che hanno deciso di astenersi o che hanno scelto altri partiti".