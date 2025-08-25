Ultime operazioni per completare il roster. Adesso è arrivata l’ora di sbrogliare la matassa

La Vuelle entra nella terza settimana di preparazione: oggi rimetterà nel motore Oki Maretto, pedina fondamentale perché, rispetto agli altri esterni tiratori, è uno che ha la gambe per andare al ferro e un anno in più di esperienza dovrebbe avergli insegnato come evitare le ingenuità del ‘battesimo’ già ricevuto. Mentre Rino De Laurentiis, andato a referto senza giocare al torneo di Riccione, dovrebbe essere pronto a scendere in campo nella prossima amichevole, in calendario il 5 settembre a Rimini (a porte chiuse, peccato).

Leka ha quindi davanti una dozzina di giorni senza partitelle per aumentare l’intesa fra i suoi, rimettere dentro i giochi un esterno e un lungo che possono bilanciare meglio il gioco ed attendere fiducioso che la società arrivi a definire gli ultimi due acquisti. Senza i quali, bisogna essere onesti, suona quasi come un azzardo andare a presentare, venerdì prossimo, la campagna abbonamenti. Perché la gente ha il diritto di sapere quale prodotto sta per accingersi a comprare. O perlomeno bisognerebbe arrivare almeno a dichiarare gli obiettivi tecnici coi quali s’intende completare il roster: la squadra verrà chiusa con un pivottone americano capace di fare la voce grossa a rimbalzo oppure con un finalizzatore d’oltreoceano che abbia il colpo in canna quando la palla scotta? Insomma, l’emergenza è più sotto canestro o più in regia o alla voce punti nelle mani? Di questo, dopo due settimane di lavoro bisognerebbe essere venuti a capo, arrivando "a sbrogliare la matassa" come ha detto il direttore sportivo Nicola Egidio.

I tifosi possono discutere fra loro su cosa preferirebbero, ma lo staff tecnico a questo punto dev’essere sicuro dove è necessario andare a puntellare l’organico con il secondo straniero. Non serve il ‘nome’ per la campagna abbonamenti, come potrebbe essere Jacob Pullen, ad un pubblico che sa riconoscere il talento anche quando non conosce il giocatore: in fondo, l’anno scorso Khalil Ahmad era uno sconosciuto che poi ha saputo conquistare la gente e regalare momenti di puro spettacolo. Oggi, pensando a come potrebbe cambiare il volto della squadra, forse farebbe più la differenza avere un animale del parquet sullo stile di Tyrique Jones. Ma in regia un puntello va messo. E guardando a come Della Rosa orchestrava il gioco della Fortitudo, magari andrebbe bene anche un italiano con un po’ di fosforo.

e. f.