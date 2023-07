Ultimi 2 Appuntamenti del 'Microfestival M3F' a Mondolfo, Spettacoli, Conferenze e Laboratori

Si terranno stasera e domani le ultime due tappe del ‘Microfestival M3F’, la rassegna destinata ai bambini, ma con momenti di riflessione per tutta la famiglia, organizzata dall’associazione ‘Chi bravi en fatti diversi’. Oggi alle 21 l’appuntamento è alla pista polivalente di via San Gervasio, dove andranno in scena delle proposte legate al tema dell’eredità, con micro-spettacoli per bambini, una micro-conferenza sul mondo che lasceremo ai nostri figli e un laboratorio di espressione artistica per bambini. Domani, dalle 21, in piazza Dell’Unificazione a Marotta, il tema sarà il ‘gioco’ a cura della Ludoteca Comunale, l’esibizione della Americano Bliss & Delight Jazz Band e narrazioni di storie.