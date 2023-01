Ultimi appuntamenti tra Urbino e Fermignano per celebrare l’Epifania

Arriva l’Epifania, che tutte le feste porta via, e con essa ecco l’ultimo fine settimana di iniziative per le celebrazioni di fine 2022 e inizio 2023. Per smaltire le abbuffate, il gruppo Avis-Aido Urbino organizza la tradizionale “camminata della Befana“, aperta a tutti, che si terrà oggi dalle 10 alle 12, con partenza dal cortile del Collegio Raffaello. Si chiuderà nel weekend “Le vie dei presepi“, iniziativa targata Pro Loco Urbino, che ha già superato la quota di presenze registrata lo scorso anno e offrirà ancora tre giorni di visite, oggi, domani e dopodomani, alle opere esposte per la città.

Negli stessi giorni tornerà un altro appuntamento promosso dall’associazione, “Batanai tra le mura“, mercatini di artigianato, antiquariato e modernariato con bancarelle dislocate per corso Garibaldi e un concerto finale dei Sunset Riders, che si esibiranno domenica, alle 18,30, in piazza san Francesco.

Per l’Epifania e durante tutto il fine settimana sarà regolarmente aperto Palazzo ducale, con orari di visita 8,30 - 19,15 (ultimo ingresso alle 18,15), a cui si aggiungerà una tripla apertura straordinaria della Fortezza Albornoz, all’interno del Parco della Resistenza: oggi e domani dalle 10 alle 14, domenica dalle 10 alle 13 (biglietti singoli a 1,50 euro l’uno, per i gruppi di almeno sei persone 1 euro l’uno). A chiudere le festività sarà il Coro gospel “Omaigod“, diretto da Susanna Polzoni, con un’esibizione in piazza della Repubblica, domenica, alle 17.

Ultime attività anche a Fermignano, dove oggi, alle 16, si celebrerà l’Epifania insieme al Grinch, in piazza Garibaldi, con caramelle per tutti i bambini che parteciperanno. Seguirà la premiazione del concorso “Grinch watching“, che ha animato il paese durante tutto il “Natale da vivere“, quest’anno trasformato in un “Natale da salvare“ proprio a causa della presenza del pestifero mostriciattolo verde.

Nicola Petricca