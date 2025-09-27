Ultimi lampi di luce del maestro Cantarini. Il “Pesarese“ che ha lasciato segni di bellezza

La mostra dedicata al “Pesarese“, Cantarini a palazzo Ducale è eccezionale per alcuni motivi essenziali. Perché fa uscire dall’oblio un pittore di cui si è parlato troppo poco, considerato di mezzo, ma invero compiuto, con un suo stile che è il riassunto di manierismo, naturalismo, classicismo. Cantarini ha saputo fondere mirabilmente più correnti, proponendosi con uno verso proprio, e toccando vette artistiche di primissimo piano. La mostra è divisa per sezioni e racconta la vicenda umana (tormentata come quella di tanti artisti) ed artistica (anch’essa accidentata per via del carattere che non ha certo spianato la strada al “Pesarese“) di Simone Cantarini (1612-1648): un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma, come recita il titolo. Perché maestro? Perché Cantarini, da buon pesarese, non si è mai considerato secondo, se non nei suoi esordi, come quello nella bottega di Guido Reni dove entrò miagolando e finì per correggere il maestro (in sua assenza) alla presenza degli altri allievi.

Questa mostra gli rende giustizia e lo documenta mirabilmente, a cominciare dalla sezione dei ritratti, Cantarini nei quali dipinge il Reni con spietato realismo, mostrando la sua vecchiaia in ogni ruga e nella paura panta dagli occhi, quasi un dipinto di rivalsa. Viceversa, l’autoritratto di Cantarini vive di luce riflessa del Caravaggio ed ha un incanto ben definito dal gioco di ombre da cui emerge nitido il suo viso e il carattere dell’autore. In Allegoria della pittura, Cantarini mostra una luce raffaellesca, il colore materico del Reni e una opacità romantica, tutto fuso in una armonia rinascimentale. Nei volti del Ritratto di gentiluomo e gentildonna c’è la traccia marcata e impietosa del naturalismo: il ritratto è di un realismo drammatico e rivela la religione come alternativa alla morte. Luce, armonia e musicalità segnano i tratti di un altro dipinto straordinario come la Sacra famiglia, mentre la Madonna della Rosa ha una lucentezza e una tensione dei corpi preromantica. Ercole e Iole è una opera compiuta, sintesi di naturalismo e classicismo, e suona come biasimo alle follie che può provocare l’amore. Come si possa definire Cantarini un autore minore, è difficilmente comprensibile, così come è ingeneroso classificarlo come artista di passaggio riferendosi al Barocco. Cantarini è un maestro, come dice la mostra curata da Luigi Gallo (direttore della Galleria Nazionale delle Marche), Anna Maria Ambrosini Massari (docente di Storia dell’arte moderna all’Università di Urbino) e Yuri Primarosa (Storico dell’arte), e organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma. "La mostra è l’espressione di un museo che cresce – afferma Luigi Gallo – e, dopo Federico Barocci, prosegue nella celebrazione degli artisti marchigiani, offrendo al pubblico la meravigliosa pittura di Simone Cantarini. In lui si cristallizza l’eredità di una regione unica per varietà e importanza del patrimonio culturale che il Palazzo Ducale di Urbino, Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, è chiamato a trasmettere e valorizzare, solidamente guidato dal Ministero della Cultura. Dalla ritrattistica alla pittura sacra, dai quadri di devozione alle composizioni filosofiche e profane, l’esposizione dedicata a Cantarini è un percorso comprendente opere provenienti da collezioni". Tra le opere presenti, anche numerose private e una in particolare una proveniente dalla collezione di palazzo Perticari-Signoretti, che è un vero giacimento di bellezza, mirabile sintesi delle principali scuole di pittura più importanti assemblate da un mecenate straordinario come Franco Signoretti.

Nato a Pesaro nel 1612 e scomparso prematuramente nel 1648, in circostanze ancora misteriose, Simone Cantarini – il più grande pittore marchigiano del Seicento – viene così celebrato 28 anni dopo la memorabile mostra organizzata a Bologna da Andrea Emiliani. Il progetto espositivo si pone l’obiettivo di approfondire aspetti ancora poco noti della produzione artistica di Cantarini: la sua prima attività nella terra d’origine, i rapporti con la famiglia Barberini e in particolare con il cardinal legato Antonio Barberini junior, il funzionamento della sua bottega e, in filigrana, il suo rapporto con Guido Reni a Bologna, segnato dal litigio a seguito della Trasfigurazione di nostro Signore commissionata dai Barberini nel 1637 per la chiesa del Forte Urbano a Castelfranco.

Davide Eusebi