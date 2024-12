Ultimo consiglio comunale dell’anno. Tra i punti anche tasse, Imu e addizionale Irpef

Seduta ricca di argomenti per l’ultimo Consiglio comunale del 2024, in programma oggi alle 15, che si aprirà con un minuto di silenzio per ricordare le quattro vittime dell’incidente avvenuto il 27 dicembre scorso nella galleria di Ca’ Gulino, tra Urbino e Fermignano. Proprio sulla galleria verterà la prima delle tre interrogazioni presentate dalla minoranza, che saranno discusse come primo punto, chiedendo di informare la cittadinanza sui tempi della sua riapertura definitiva a doppio senso di marcia.

La seconda interrogazione riguarderà la settimana della cultura di cui è stata protagonista Urbino a inizio dicembre, a partire dai i motivi del ritardo nella comunicazione del programma, la terza verterà sul BioRinascimento, marchio lanciato proprio durante la settimana della cultura, di cui la minoranza chiede di conoscere i contenuti e il motivo dell’affidamento a esterni (Filippo Polidori) della realizzazione del logo. Poi andrà in discussione un’ultima variazione di bilancio, necessaria per assorbire e utilizzare alcune risorse in entrata, tra cui 410mila euro di contributi regionali per viabilità e impianti sportivi.

Dopodiché si passerà alla discussione di tasse e imposte per il 2025 partendo da una modifica dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imu, quello riguardante le agevolazioni, proposta per dare seguito a delle disposizioni governative, e dall’approvazione delle aliquote e conferma delle detrazioni per l’Imu stessa. Conferma proposta anche per l’addizionale Irpef, allo 0,8%, con esenzione per chi percepisca redditi non superiori agli 8.000 euro. Infine toccherà alle nuove tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti.

Poi andranno in discussione il Piano valorizzazioni e alienazioni immobiliari, che per il 2025 conterrà 14 lotti, il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-27, che al momento impiegherebbe oltre 31 milioni di euro, e il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-27, per 1,65 milioni. Con gli ultimi quattro punti si discuterà di individuare delle aree di proprietà comunale da destinare a residenza o attività produttive terziarie (determinando i prezzi). Poi della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025-27; bilancio di previsione 2025-’27 e l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco in base agli incendi avvenuti nel 2023. Non sono in programma mozioni, proposte di ordini del giorno o comunicazioni.

Nicola Petricca