Ultimo giorno di maschere e di allegria

Dopo la grande festa in piazza di sabato scorso insieme alle Contrade della città, in cui San Bernardino è stata premiata per la miglior allegoria di gruppo, il Carnevale di Urbino si chiude oggi con due appuntamenti, entrambi nel pomeriggio, in occasione del Martedì grasso. Si parte alle ore 16, alla Data - Orto dell’Abbondanza, con una festa dedicata ai più piccoli: il Carnevale dei bambini. Truccabimbi, palloncini, giochi di gruppo e maxi Lego coloreranno gli ambienti dell’edificio, in un evento organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Urbino, con la collaborazione di ArFun Animasion. Nella Sala Vecchiotti della Cappella musicale, di via Valerio 7, alle 18, spazio all’ultimo appuntamento con il laboratorio "Maschera&Persona. Dalla maschera di carta alla maschera di cartapesta e cuoio", organizzato da Teatro Cust2000, in collaborazione con FaMaschere e con il patrocinio del Comune di Urbino.

L’iniziativa, che approfondisce le modalità di costruzione di una maschera, l’importanza di saperla indossare e la funzione che essa ha nel teatro di parola, è dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori dell’Università, con durata di circa due ore. Al termine sarà offerto ai partecipanti un buffet gratuito. Per avere informazioni sull’evento si può contattare Teatro Cust2000 al 3533201348 o via e-mail all’indirizzo [email protected]