Ultimo Giorno di Rof, Una Festa di Musica, Arte e Cultura a Pesaro

Pesaro

* Ultimo giorno di Rof: ‘Petite messe solennelle’ alle 20.30 alla Vitrifrigo. La ‘Petite messe solennelle’ sarà proiettata in diretta in piazza del Popolo, in collaborazione con il Comune di Pesaro.

* Sistema Museo organizza l’ultima visita guidata al Museo Nazionale Rossini per approfondire le opere liriche in scena alla Vitrifrigo in occasione del Rof. Oggi il programma si conclude con l’approfondimento di ‘Petite Messe Solennelle’ alle 16.

* Alla biblioteca San Giovanni, alle 21, un incontro con Michela Sarlo dal titolo "Cibo, cervello ed emozioni". Un appuntamento per capire come il cervello "costruisce" il sapore a partire dai 5 sensi e quali sono i tanti fattori che influenzano il consumo di cibo. * Fuoriclasse Talent, l’evento musicale di canto, danza e recitazione si terrà ad Itaca Beach dalle 19.30.

* Serata dalla Cira, in viale Trieste. Presenti gli artisti: Raw, Ni_so e Nessone dalle 22 con musica funk, afro-funk e sax. *Quinto appuntamento con la rassegna musicale di "Piazza del Teatro" (piazzale Lazzarini). In concerto dalle 21 gli "Incipit Suite" e negozi aperti fino alle 23.

* Ultima giornata per ammirare l’esposizione d’arte en plein air ‘Gavardiana’ tra via Gavardini, il piccolo cortile di palazzo Gradari e la corte di Palazzo Mazzolari Mosca.

*Al primo piano di palazzo Gradari è ancora visitabile la mostra di pittura di Natale Patrizi, in arte Agrà, "Dopo la pandemia la guerra".

*Ancora visitabile anche la mostra "Viaggi a Pesaro e provincia nello specchio del Grand Tour" nella sala Laurana di Palazzo Ducale (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) e alla biblioteca Olivieriana di via Mazza negli orari di apertura.

Urbino

*Urbino on Foot: alle 21 partenza dal monumento a Raffaello.

Sassocorvaro

*In piazza San Francesco, alle 21, lo spettacolo "La Fame dello Zanni" di Dario Fo interpretato da Matthias Martelli.

Piobbico

*Visita guidata notturna al castello Brancaleoni di Piobbico, alle 21. Prenotazione obbligatoria al numero: 333 3886193.