Ultramar, re delle capsule cede la maggioranza

La società fanese Ultramar Caffè, nota in città anche per le sue sponsorizzazioni, tra cui il circolo tennis, ha ceduto il suo pacchetto di maggioranza a una multinazionale del settore: la Natura Lifestyle. La famiglia Nava-Montanari passa dall’85% al 40% ed il restante 15% è stato ceduto dal responsabile commerciale dell’azienda, Mattia Tarsi. L’operazione è stata resa nota nella giornata di ieri, ma si parla di trattative che vanno avanti da mesi e la società fanese, che ha chiuso con un fatturato di 20 milioni facendo segnare un più 40% rispetto al 2021, è la prima azienda del mondo del caffè della Regione anche se il core business non è tanto la torrefazione ma la produzione di capsule: 1.200.000 al giorno con clienti come Segafredo e con capsule compatibili anche per la Nespresso. "E’ un’operazione molto positiva anche per la città – dice l’amministratore delegato Marco Nava che resterà nel cda con il figlio Edoardo – perché abbiamo ceduto a un grande gruppo del settore, che ha un mercato mondiale e che ha in programma grandi investimenti per raddoppiare la produzione. E noi come famiglia saremo al loro fianco. I primi lavori li abbiamo già messi in programma per luglio-agosto con la realizzazione di nuovi silos al fine di ottimizzare gli spazi produttivi. Fattore importante questo perché non c’è pericolo di delocalizzazioni in futuro: la società Natura Lifestyle ha intenzione di spostare su Fano alcune sue produzioni".

Per quello che riguarda gli spazi produttivi – la famiglia Nava-Montanari mantiene la proprietà degli immobili – potrebbero allargare la produzione in alcuni capannoni accanto all’attuale sede, dove sono disponibili altri 2800 metri quadrati che attualmente servono come magazzino alla Oltremare, altra azienda nata da una intuizione di Corrado Montanari e poi ceduta a un grande gruppo tedesco.

In questo momento la Ultramar Caffè ha una settantina di dipendenti più l’indotto e il personale è destinato a crescere "anche se nel nostro settore contano molto le nuove tecnologie produttive", dice Marco Nava. "Per noi questa operazione rappresenta una grande opportunità – continua l’ad – : in 8 anni abbiamo raggiunto risultati davvero incredibili, frutto di una crescita esponenziale resa possibile tra investimenti e settore commerciale. E’ un ulteriore passo avanti che ci permetterà di crescere ulteriormente e più velocemente sui mercato europei ed internazionali: in questo momento esportiamo in 43 Paesi". Entro la fine del prossimo anno, attraverso il potenziamento delle linee produttive Ultramar Caffè vuole passare dagli attuali 200 milioni di capsule a mezzo miliardo. Hanno seguito l’operazione due studi: Watson Farley & e Williams e lo studio Ceccarelli & Silvestri.

