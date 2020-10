Pesaro, 27 ottobre 2020 - Chiuso un ristorante, via a riprovarci con un altro. Umberto Carriera lo dice nelle tv nazionali, via social, nella chat privata su WhatsApp della manifestazione andata in scena ieri. Lo hanno invitato su Sky e Mediaset e più tardi sarà su Pomeriggio 5, programma condotto dalla Barbara D’Urso. "Ho sei ristoranti, ne aprirò uno al giorno, i miei non rimarranno chiusi".

Dopo la Macelleria, aperta ieri oltre l’orario consentito dal Dpcm, le 18, e chiusa per 5 giorni dopo l’arrivo della Polizia e dei vigili con una sanzione di 400 euro, nel weekend toccherà ai ristoranti Osteria delle Candele a Candelara e a La Grande Bellezza a Mombaroccio. "Venerdì, sabato e domenica li terrò aperti sia a pranzo che a cena", racconta al telefono Carriera. «Con gli avvocati intanto mi sono attivato per il ricorso contro la chiusura della Macelleria», prosegue il ristoratore pesarese, classe ’89. La sanzione, come anticipato da noi, "mi è stata notificata oggi alle 12:30".

Alle 13.00 il suo socio Michele Tagliabracci era dentro al ristorante La Macelleria, in centro storico, via delle Galigarie. Con i camerieri apparecchiavano i tavoli. Bicchieri, posate, tovagliette. "Carrierà è al telefono con gli avvocati", ha spiegato Tagliabracci, "ne avrà per almeno altri 20 minuti". La corsa al lavoro per Carriera e per tutta le categorie colpite dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio non si ferma di certo qui.