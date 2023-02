Umberto Carriera riapre il bar Mirò di via Mameli "Insalate, piadine e un fattorino per le consegne"

Umberto Carriera il ristoratore salito alle cronache per le proteste durante il periodo della pandemia, raddoppia su Pesaro perché oggi pomeriggio alle 17 riapre dopo molti mesi di chiusura il bar "Mirò" (sopra, sotto Carriera), di viale Mameli. Raddoppia Carriera perché in città ha anche la "Macelleria" in via Galigarie, oltre ad altri due ristoranti: "La grande bellezza", di Mombaroccio e quindi "L’osteria delle candele" a Candelara.

"Ho comprato i locali – dice Carriera – e il nostro segno distintivo sarà quello delle insalate ed anche quello delle piadine. Poi tutto cibo che porteremo a casa su ordinazione. E le piadine, ci tengo a dirlo, sono tutte fatte in casa da mia madre. Per le consegne poi non useremo un fattorino e non quei ragazzi che lavorano per le multinazionali. Se ci sarà anche Vittorio Sgarbi? Questo no perché l’ho sentito qualche giorno fa, ma è impegnato con le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia, Ma mi ha detto che quando andrà ad Urbino verrà prima da me per assaggiare le nostre piadine datte in casa".