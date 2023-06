Umberto Gnudi e il grande ritorno al 118: "Salgo sulle ambulanze e soccorro le persone"

Pesaro, 3 giugno 2023 – Al telefono si mette a piangere, di getto. Umberto Gnudi, 57 anni, ex primario incaricato dell’Emergenza all’ospedale di Pesaro, non trattiene le lacrime in un momento preciso: quando parla della sua ex squadra di colleghi al pronto soccorso del San Salvatore tra il 2020 e il 2022: "Eravamo uniti, con la passione che ci spingeva a fare l’impossibile per salvare la vita dei pazienti. Siamo stati investiti dalla furia del covid e ho visto morire chi arrivava in condizioni disperate. Abbiamo lottato straordinariamente dimenticando la fatica, la paura, i sacrifici, gli affetti, i riposi, le ferie. C’eravamo sempre. Poi questa squadra meravigliosa, a cui volevo bene perché avevo di fianco persone eccezionali prima che colleghi, è stata dispersa, volutamente. Non avevamo il sostegno di nessuno, e se fai quel mestiere sapendo di non esser sostenuto da chi dovrebbe è una cosa insostenibile. Non si poteva più stare lì, e allora in tanti hanno cercato altre occasioni di lavoro andando via". Era il febbraio 2022, da quel momento in poi il dottor Gnudi ha iniziato a prendere molte ferie arretrate fino ad andarsene dal servizio sanitario per entrare nel mondo dei gettonisti, cioè medici assunti da cooperative che offrono sanitari agli ospedali che non ne hanno per coprire tutti i servizi.

"Ora sto ancora lavorando per una cooperativa che garantisce i turni del pronto soccorso di Urbino – dice il dottor Gnudi – dove lavoro bene ma quel tipo di inquadramento non fa per me. La sanità sta andando a rotoli e questo metodo l’aggrava perché non c’è alcuna selezione seria del personale medico che viene reclutato. Ho trovato gente senza specializzazione, di cui non si sapeva nulla. Quando ho inviato il mio curriculum, nessuno mi ha chiesto di sottopormi ad un test qualunque. Ci si basa sul curriculum e si entra in corsia, poi non si sa cosa può succedere. Se devo dire la verità non so nemmeno quanto stipendio percepisco. So solo che a Urbino si prende di meno che a Pesaro. Circa 70 euro l’ora nella città di Raffaello, 100 euro l’ora in quella di Rossini. Non ho capito la discriminazione retributiva in base alla città, ma non me ne importa niente. Ho fatto una scelta. Vado via dal mondo dei gettonisti perché mi sento fuori posto, torno a casa".

Che cosa voglia dire tornare a casa, il dottor Gnudi lo spiega così: "Ho vinto un concorso per medico del 118 nel servizio sanitario pubblico. Mi aveva segnalato un anno fa il dottor Bernardi dell’arrivo di un bando specifico perché c’era necessità. Ho partecipato e sono arrivato primo. Prenderò servizio a settembre e non mi importa niente di prendere meno di stipendio".

Aggiunge Gnudi : "La politica investe molto sulle parole e poco o niente sui medici. Si fanno promesse su tanti ospedali e poi succede come a Fermo che c’è una Emodinamica nuovissima ma che funziona 2 mezze giornate a settimana per mancanza di medici. Più spezzetti gli ospedali e più saranno vuoti di medici. Non è difficile da capire ma sembra impossibile da applicare. Sentire poi il solito repertorio di chi è la colpa fa cadere le braccia. La sanità va in pezzi e ci si rincorre sulle colpe. E’ tempo perso. Quello che so è che un ospedale funzionante deve avere i pazienti che arrivano anche da fuori regione per farsi curare, se invece la gente di quella città se ne va da altre parti per curarsi vuol dire che si è sbagliato tutto. Come ho sbagliato al tempo rispondendo su facebook con toni accesi ai no vax. Ma non ho cambiato opinione su chi non stimo. Io curo tutti, ci mancherebbe, ma posso avere il diritto di dire cosa penso di una persona che si comporta in un certo modo. Non devo essere simpatico, ci tengo ad essere vero".