Lo ha accusato di averle fratturato un dito del piede con un calcio, di averla percossa, presa a testate, costretta a scendere dall’auto e abbandonata sotto la pioggia e lasciata a dormire sul pianerottolo di casa. Il tutto condito da insulti di ogni tipo. E sotto gli occhi della loro bimba. Ieri, dal banco degli imputati, il presunto ex violento, un 39enne agente di commercio, di origini romane, ma residente da sempre a Pesaro, è scoppiato a piangere durante il suo esame, mentre ribatteva alle accuse contestate dalla procura sulla base della denuncia fatta dalla donna, una 34enne del Lazio. "Non ho fatto nulla – ha detto tra le lacrime l’imputato, difeso dall’avvocato Francesca Biagioli - Io voglio solo vedere mia figlia, è da Natale che non la vedo, alla mia ex serve questa condanna per allontanarmi da mia figlia". Maltrattamenti, lesioni aggravate e rifiuto di riconsegnare la bambina oltre i termini decisi dal Tribunale, le accuse che lo hanno fatto finire a processo. Tutto nasce sullo sfondo di un rapporto conflittuale. Ma la prima denuncia della donna, che si è costituita parte civile, è del 2020, dopo una accesa litigata col coniuge. In quell’occasione, la 34enne ha riferito alle forze dell’ordine tutti quei maltrattamenti che avrebbe subito nell’arco di anni. Tra cui quella frattura al piede del 2018 per 20 giorni di prognosi. "Non l’ho colpita io al piede – ha affermato il 39enne – quel giorno sono tornato dal lavoro e lei mi ha detto che aveva inciampato sul divano. Nel verbale infatti non c’è scritto che sia stato io a provocarle la frattura". Processo aggiornato.

e. ros.