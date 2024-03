Umiliazioni e offese dal marito. Messa al sicuro

Nelle donne fanesi cresce sempre più la consapevolezza e parallelamente la denuncia della propria paura, verso quegli atteggiamenti maschili di retaggio patriarcale considerati fino a poco tempo fa "normali" ma che oggi si identificano sempre più come violenti. E così, nel giorno in cui al Comando dei Carabinieri di Fano s’inaugura la nuova stanza protetta per le audizioni di donne e minori vittime di violenza (per sostenerle nel delicato e incisivo momento della denuncia alle Forze dell’Ordine) è di conforto sapere che ci sono anche storie di violenza di genere a lieto fine. La 47enne Bea (il nome è di fantasia) aveva paura del marito e tanto più di denunciarlo. Così, su suggerimento del suo avvocato, si è rivolta all’associazione di volontariato Alba Rosa Odv che l’ha accompagnata nel difficile percorso che la sta portando verso la libertà e l’indipendenza da quell’uomo.

"Al primo appuntamento in un bar, Bea è arrivata frastornata e abbattuta - ci racconta il presidente di Alba Rosa, Antonino Barrasso, già comandante dei carabinieri di Fano -. Ci ha raccontato di avere due figli e un marito che da qualche anno non perde occasione per umiliarla ed offenderla. Lei non ce la fa più". Entra nei particolari: "mi dice che sono incapace; che faccio schifo; che non sono capace di accudire ed educare i figli; mi ritiene responsabile di ogni piccolo errore; non collabora più alle spese quotidiane". Bea dice di essere sicura che lui le farà del male, sarà violento quando di lì a breve riceverà la lettera dell’avvocato con cui lei gli chiede la separazione. "Le suggeriamo di allontanarsi dalla casa dove vivono già di fatto separati - prosegue Barrasso -, lui al piano terra e lei al primo piano con i figli. Ma non può andar via di lì perché: i figli che vanno a scuola ed uno è prossimo al diploma, ha i genitori anziani dai quali non può allontanarsi e soprattutto lavora a Fano, cosa che per ora le consente di vivere in modo dignitoso con i ragazzi". Nel pool di volontari, esperti di violenza di genere, di Alba Rosa Odv, c’è anche uno psicologo, che è stato di grande aiuto per Bea che "dopo l’incontro con lui ci chiede espressamente di accompagnarla il giorno in cui il marito riceverà la raccomandata. Le consigliamo di darci la possibilità di intervenire prima". E così Alba Rosa, prima della notifica, avvicina il marito con lo psicologo al seguito, mentre Bea e i figli sono al sicuro. "Dopo due ore di conversazione il marito pare accettare l’idea di una separazione consensuale. Accetta persino di incontrare Bea in nostra presenza".

Bea arriva spaventata. Il marito sostiene che le vuole ancora bene e che non le farà del male. "Ora la separazione consensuale è in itinere. Lui non ha manifestato né violenza verbale né fisica e sta cercando una soluzione abitativa in proprio".

