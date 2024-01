"Un 2024 con qualche stravaganza". Il verdetto delle cipolle ci rassicura

di Giovanni Volponi

Il responso anche quest’anno è arrivato puntuale, nella mattinata di ieri, come ogni 25 gennaio da tempo immemore: le cipolle di Urbania hanno svelato un 2024 senza troppi alti e bassi, ma con una certa “stravaganza“ all’interno dei mesi.

A fare la lettura dell’ortaggio la maestra urbaniese Emanuela Forlini, che porta avanti l’ancestrale tradizione da trent’anni esatti, quando l’ha ereditata dal padre Anselmo nel 1995. "Le previsioni per quest’anno – ci dice la signora Forlini – danno per lo più conferma di quanto registrato nei “giorni contarecci“. La lettura degli spicchi di cipolle ha rivelato differenze meno marcate tra mese e mese rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti. Le cipolle, però, dicono che l’anno in corso potrebbe essere una annata metereologica particolare, un po’ scombinata soprattutto per la discontinuità tra le decadi dei vari mesi".

La sera del 24 gennaio una cipolla dorata, come quelle classiche di una volta, viene tagliata e dodici spicchi dell’ortaggio vengono posti su un tagliere, fuori dalla finestra, rivolta verso oriente, e cosparsi di sale (fino e non iodato). Alle prime luci di ieri si è osservato il grado di scioglimento del sale su ogni spicchio ed esso viene tradotto nella percentuale di umidità del mese relativo. Se il sale intatto e secco lascia presagire un mese soleggiato e senza piogge, il sale sciolto sancisce un mese piovosissimo. Tra i due estremi, i vari gradi di variabilità che Forlini sa tradurre grazie agli insegnamenti paterni. Insomma, il 2024 secondo le cipolle sarà abbastanza omogeneo, anche se non mancheranno mesi “ballerini“.

Le previsioni raggruppate per stagione indicano un inverno che si mostrerà, nei mesi di febbraio e marzo, con i segni della stagione fredda, ma senza i rigori tipici di una grande invernata; la primavera comincerà con un bel mese di aprile che dispenserà temperature miti, rimanendo il più bel mese della nuova stagione; l’estate sarà bella ma caratterizzata da un certo tasso di disturbante umidità e si protrarrà con il bel tempo fino a settembre; l’autunno non avaro di piogge fino alle gelate di dicembre, già presenti nella sua prima decade.

Scendendo nel dettaglio mensile, ecco cosa dicono i singoli spicchi: gennaio si conferma, anche negli ultimi giorni, atipico e avaro di precipitazioni: i “giorni della merla“ non fanno eccezione; febbraio sarà freddo e invernale con tutti i suoi attributi, ma non per tutte e tre le decadi; a marzo prosegue il freddo con un tempo variabile; aprile: tempo prevalentemente bello e mite; maggio porterà un po’ di pioggia all’inizio del mese, poi variabile tendente al bello; a giugno instabilità nella prima parte del mese; luglio sarà umido ma caldo e con bel tempo; ad agosto qualche instabilità, ma in prevalenza bel tempo e giornate calde; a settembre prosegue il bel tempo con una estate settembrina; ottobre si preannuncia piovoso nelle prima decade; novembre sarà il mese più piovoso dell’anno; infine dicembre mette d’accordo i giorni contarecci e le cipolle: mese secco e molte gelate.