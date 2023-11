Un 25 novembre con la Cortellesi

Il live nazionale con Paola Cortellesi e il Teatrascuola di Franca Rame sono due delle iniziative – 17 in tutto – pensate dal Comune di Pesaro con numerose associazioni ed enti, per onorare il 25 Novembre, giorno legato alle iniziative contro la violenza di genere. Dedicato a studentesse e studenti, è l’evento live nazionale di domani, promosso dall’Amministrazione comunale con Unisona Cinema e Giometti Cinema che, alle 9.30, porterà alunne e alunni al Multiplex Giometti per la proiezione di "C’è ancora domani", la pellicola con Emanuela Fanelli e con Paola Cortellesi, al suo esordio alla regia, che si collegherà in diretta con gli studenti per dialogare e raccontare il messaggio della pellicola.

Stessa data, ora diversa (alle 18) per la presentazione del libro Corrispondenze (Helicon, 2021) di Elena Garbugli che si terrà alla Biblioteca San Giovanni di via Passeri 102. A presentare il libro saranno Maria Laura Ercolani e Franco Corbucci che dibatteranno con Micaela Vitri (consigliera regionale) e Camilla Murgia (assessora comunale).

"Memorie come polvere". Polifonia per Virginia Del Mazzo di e con Romina Antonelli e Paola Galassi è invece il titolo dell’appuntamento in programma sempre domani, ore 21, nella Biblioteca Musei Oliveriani. Durante la serata sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per il centro antiviolenza "Parla con noi".