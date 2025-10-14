Un abbraccio lungo 1200 km : "Gli angeli che mi salvarono sono tornati da Bormio per me"

Il suo più grande desiderio era riabbracciare i suoi salvatori e dirgli grazie e sabato scorso c’è riuscito, tra tanta commozione e qualche lacrima. È il (secondo) lieto fine della storia di Rodolfo Roveti, 71 anni di Piobbico scivolato (domenica 8 giugno scorso) in un dirupo in fondo alla valle dell’Infernaccio, una zona impervia che conduce al Monte Nerone e lì era rimasto per tre giorni comprese tre notti, poi quando era agli estremi qualcuno che lui ora chiama "i miei angeli" hanno udito i suoi lamenti e da lì è scattato l’allarme e con esso i soccorsi.

I suoi angeli sono Pierluca Mascherona (tra l’altro tecnico del soccorso alpino civile della stazione di Santa Caterina Valfurva) e la moglie Simona Cantoni di Bormio che sabato hanno percorso più di 1200 chilometri tra andata e ritorno per raggiungerlo a Piobbico e condividere assieme a lui i ricordi di quel giorno. "Simona e Pierluca – racconta oggi Roveti – mi hanno detto che quel mercoledì 11 giugno si sono trovati lì per caso. Venivano da Anghiari e passati a Piobbico hanno voluto fare la strada ferrata, al mattino sono andati fino la Balza Forata poi quando hanno visto i soccorritori che mi cercavano sono tornati giù ed è per quello che sono arrivati prima. Mi ha detto Simona che ha sentito il mio lieve lamento in un silenzio tombale. È stato proprio un miracolo, scattato l’allarme del ritrovamento di seguito sono arrivati i soccorritori con in testa Massimiliano Martinelli e Michele Formica". Il Roveti nella caduta, come fu poi diagnosticato all’Ospedale di Ancona riportò la frattura del bacino sinistro e di tre costole e problemi a un rene dovuti alla disidratazione. A salvarlo oltre la coppa di Bormio fu come si ricorderà anche la sua vecchia scarpa: "L’ho presa per i laccetti – racconta riuscendo a farle cadere dentro un po’ d’acqua da una pozza d’acqua e a bere. Nel frattempo il sole aveva lasciato il posto alle nuvole, stavo pensando che era arrivata la mia fine, mi è venuto in mente di gridare ancora una volta ‘aiuto’ e proprio in quell’istante ho sentito una voce, era quella di Simona, è arrivata da me, gli ho preso la mano e non finivo più di darle i baci, poi ha chiamato il marito e hanno allertato i soccorsi che mi stavano cercando. Quando sono arrivati ho abbracciato il mio caro amico ’Tumas’ Martinelli e poi Michele Formica, nel frattempo i Vigili del Fuoco stavamo approntando i primo soccorsi e tagliando anche una pianta".

"Appena mi sarò ripreso bene – continua Roveti che ha abitato per anni a Pesaro ma che ora vive a Piobbico dove è nato - voglio rifare tutto il percorso che ho fatto in quei tre giorni anche perché vorrei ritrovare un K-Way e i bastoni che ho lasciato lì e magari anche i 20 euro che in maniera immaginaria, in pieno delirio, avevo dati ad una persona in cambio di un po’ d’acqua".

"Logicamente ormai programmo tutto per la primavera, poi a giugno rifarò sicuramente la Transumanza, la mia vita è quassù in mezzo ai monti!". "Sabato – continua Rioveti – ai ’miei angeli’ ho detto che quel giorno non erano lì per caso, ma li avevano mandati mio padre e mia madre che mi hanno assistito dal cielo".

All’incontro di sabato oltre a Roveti, i suoi figli, le sue sorelle e i nipoti, c’era naturalmente la coppia di Bormio, gli amici ‘Tumasse" e Michele e il sindaco del paese Alessandro Urbini.