Un addetto alla gestione e produzione per l’arredo

Azienda di Fano impegnata nel settore arredamento, è in cerca di un addettoa alla gestione e produzione.

Mansioni richieste alla risorsa: gestione della produzione (attività prevalente), collaborazione con l’ufficio acquisti e l’ufficio tecnico.

Requisiti richiesti dalla risorsa: laurea in Ingegneria Gestionale (meccanico o edilecivile); in alternativa laurea in Economia Aziendale con indirizzo specifico su processi aziendali di produzione, approvvigionamento e progettazione o diploma presso l’Istituto Tecnico (no neo diplomati); esperienza in aziende con mansioni simili a quelle indicate; formazione tecnico-organizzativa

Per candidarsi inviare curriculum vitae a: [email protected] indicando nell’oggetto il riferimento “CPU18 – Gestione Produzione”.