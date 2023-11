Un addetto alle consegne

In zona Fano si cerca una figura da inserire come addetta per le consegne che sia in possesso di patente catgoria b.

Il lavoro proposto è part-time dalle19 alle 23. L’auto, che verrà utilizzata dalla risorsa per i diversi spostamenti, viene data dall’azienda insieme ad un fisso, più provvigione.

Se interessati chiamare al numero: 371 3888822.