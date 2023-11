Un agente di viaggi e un tecnico informatico

The Travel Family (via Sirolo) cerca un agente di viaggio che si occupi di: gestione contratti, lamentele, viaggi, voli, sito internet, contatti con clienti e fornitori. È richiesta un titolo di studio di laurea, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza preferibile del programma ‘Amadeus’ e accesso al sito agenzia delle entrate, competenze organizzative e problem solving. Viene richiesta alla risorsa anche disponibilità a trasferte, patente b e automunito. Orario a tempo pieno: 9 – 13 e 13.30 - 17.30. Per candidarsi inviare cv a: info@thetravelfamily.it

Azienda di Vallefoglia cerca un tecnico informatico per installazione e riparazione macchine per ufficio, da inserire con contratto di apprendistato. Età massima: 29 anni.

Requisiti: conoscenze informatiche, pacchetto Office e conoscenza di base della lingua inglese. Orario lavorativo a tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a: polyufficio@polyufficio.it