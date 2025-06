Un altro supermercato in arrivo: "Basta con la grande distribuzione"

Pesaro, 28 giugno 2025 – Da qualche giorno, percorrendo l’Interquartieri su via Sandro Pertini, è ben evidente una nuova insegna che campeggia su uno dei due stabili appena realizzati a fianco alla concessionaria di auto Di.Ba. Si tratta di una insegna (ancora provvisoria) della catena di supermercati Famila, che tra non molto aprirà un nuovo punto vendita nella nostra città (la previsione è poco prima la fine dell’anno). I lavori sono ancora in corso, ma spostandosi sull’altro lato dello stabile, su via Paganini, sono già state realizzate una nuova rotatoria e le corsie di ingresso e uscita per le auto che devono raggiungere il supermercato.

Ad occuparsi delle pratiche urbanistiche il Comune di Pesaro: "Si tratta di un progetto inserito nel Poru (Programma operativo di riqualificazione urbana) approvato nel 2021 – dice Andrea Nobili, assessore all’Urbanistica –. È stato proposto dalla proprietà del terreno che è la Di.Ba., la cui sede è a pochi passi". Il progetto approvato ha visto il trasferimento di parte della potenzialità edificatoria che la proprietà aveva in zona via Gagarin, per realizzare nuovi fabbricati commerciali nell’area di via Paganini, con un’ottica di riduzione del consumo del suolo. Nel progetto sono previste anche la realizzazione di un parcheggio e di un nuovo assetto idraulico del fosso della strada dei Quartieri-Canale Vallato Albani, i cui lavori sono in corso. Non appena apparsa la nuova insegna sullo stabile, qualche cittadino sui social si è interrogato sulla effettiva necessità di avere un nuovo supermercato nella zona.

Stesso pensiero anche per le associazioni di categoria. "Un tempo si diceva ‘costruire sul costruito’ – dice Agnese Trufelli, direttrice di Confcommercio –. Valorizziamo quello che è uno straordinario centro commerciale naturale all’aperto come il centro storico e dimentichiamoci di nuovo cemento e nuove aperture della grande distribuzione che certo non sono quello che ci si aspetta da una città bella come Pesaro". D’accordo anche Davide Ippaso, direttore di Confesercenti: "Nel raggio di due chilometri dal nuovo Famila – dice – ci sono tantissimi altri supermercati, per una città di nemmeno 100mila abitanti e il livello di cementificazione è sempre più elevato".