Un Amore Sbocciato a Scuola, Mauro e Laura si Sposano dopo 4 Anni e Mezzo

Il loro amore è sbocciato a scuola 4 anni e mezzo fa, al liceo scientifico Marconi, dove entrambi lavorano. Lui è il vicepreside, lei è la professoressa di scienze naturali. Sabato scorso, Mauro Baiamonte, 49 anni e Laura Galli, 39 anni, hanno voluto che a sposarli, nelle vesti di ufficiale di stato civile, fosse Riccardo Rossini, dirigente scolastico e preside del Marconi al tempo del loro idillio. La cerimonia, neanche a dirlo, si è svolta nell’aula magna di un’altra scuola: Villa Caprile, sede dell’Istituto Agrario Cecchi, dove Rossini è l’attuale dirigente. Tra gli invitati, un centinaio, anche due classi di studenti, le quinte di Laura Galli: "La prof è una grande - dicono con slancio i ragazzi di 5E e 5G del Marconi, maturi 2023 -. In classe con lei c’è sempre stato un clima sereno e stimolante". Convitato di pietra è stato Caronte, l’anticiclone africano micidiale per le temperature da record. La sposa, previdente, ha fatto trovare un centinaio di ventagli bianchi all’ingresso della villa e ha fatto slittare di un’ora e mezza l’inizio della cerimonia.

"Benvenuti a Villa Caprile" ha detto Rossini, preside dell’Agrario, illustrando brevemente la storia che c’è dietro la dimora storica. Il discorso del preside è andato sulla volta alberata con incastonata la rappresentazione mitologica delle quattro stagioni e la scritta latina "Sine Cerere et Baccho, friget Venus". In sintesi cioè, senza alimento l’amore si affievolisce. "L’amore, in altre parole, va coltivato - ha detto il preside davanti allo sposo, suo ex vicepreside, stoicamente in giacca -. E’ la prima volta che sposo qualcuno, ma è anche la prima volta che sposo due docenti che essendosi conosciuti a scuola, hanno voluto coronare questo passo importante ancora in una scuola. Trovo tutto questo meraviglioso: grazie". Applausi.

Madidi, tra sudore e gioia, gli sposi si sono scambiati le promesse di matrimonio, con lui che è riuscito a commuovere lei. Laura, che è già mamma di un bambino di 7 anni, ha conosciuto Mauro nel 2017. Un anno fa è nato loro figlio, Alessandro. Prima del ricevimento tra gli ulivi dell’Agrario il cui staff ha curato il convivio, il preside Rossini, rivolto allo sposo, che è prof di fisica, ha chiesto di fare una stima sulla durata del matrimonio "per t che tende all’infinito": mezzo secolo, è stata la risposta dello sposo che avendo 49 anni, punta al secolo. Poi Rossini rivolto alla sposa ha chiesto quale acidità avrebbe avuto la relazione: la prof Galli ha optato per il ph neutro, zero acidità.

Solidea Vitali Rosati