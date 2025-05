Un anno all’estero: "Noi, studenti pronti a scoprire il mondo con Intercultura"

Venticinque studenti e studentesse della provincia di Pesaro Urbino sono in partenza per un anno di studi all’estero in quattordici Paesi del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti. "E’ un momento eccezionale di scambio culturale tra giovani, una occasione straordinaria di crescita e condivisione all’insegna di valori comuni come l’accoglienza e la collaborazione vicendevole. Quella che io chiamo sana globalizzazione". Così la Prefetta Emanuela Saveria Greco ha voluto significare il momento ospitato ieri in Prefettura, alla presenza degli studenti, delle loro famiglie, di insegnanti e istituzioni, oltre che dei vertici di Intercultura, l’associazione di volontari presieduta da Glauco Grestini, che ha detto: "Da settant’anni promuoviamo lo scambio tra culture in uno spirito di volontariato e collaborazione tra realtà le più diverse. I nostri giovani sono messaggeri di valori che danno e che ricevono in un circuito virtuoso che è per loro anche una bellissima occasione di crescita di autonomia e indipendenza, come dichiara il settantaquattro per cento degli intervistati di ritorno dall’anno all’estero".

Ma cosa cerca un giovane da queste esperienza? Matilde Stella della terza G del Liceo Scientifico Marconi, ha comunicato la sua "voglia di scoprire, la felicità e l’emozione di fare una esperienza bella. Ho scelto di partire con Intercultura perché sapevo che fin dal mio arrivo nel Paese dove andrò, ci sarà chi mi seguirà in tutto il percorso. Il mio sogno è diventare pilota di aereo e questo per me è un passaggio di crescita che affronto con molto entusiasmo". Sara Serafini della terza A dell’Ecomonico sociale andrà negli Stati Uniti: "Farò un anno in un Paese che mi affascina e di cui voglio approfondire la conoscenza attraverso anche le persone. Mi piacerebbe insegnare. Mi ha colpito il fatto che questa associazione è formata da volontari e da gente che crede in questo progetto e che aiuta i giovani a scoprire altre realtà".

Gli studenti e le studentesse sono stati scelti non solo con criteri di profitto scolastico, ma anche considerando le loro motivazioni, attraverso colloqui personali che hanno verificato la loro propensione a una esperienza così forte e formativa, e valutando l’aspetto economico: una parte delle spese sono infatti coperte proprio da Intercultura, in base al reddito della famiglia del ragazzo e della ragazza. Pesaro infine, come ha annunciato al termine della cerimonia il presidente Grestini, "ospiterà a novembre il congresso nazionale di Intercultura, un bel riconoscimento non solo per noi, ma anche per la città".

Davide Eusebi