Un anno dopo l’alluvione partiti i lavori di ’somma urgenza’

Negli ultimi giorni sono iniziati due ingenti interventi lungo il fiume Cesano, nel tratto che attraversa il territorio di San Lorenzo in Campo, stabiliti dalla struttura del vicecommissario delegato all’alluvione 2022, ingegner Stefano Babini e attuati dal Consorzio di Bonifica, per la messa in sicurezza dei territori e dei corsi d’acqua interessati dalla devastante alluvione del 15 settembre dell’anno scorso. L’importo complessivo di questi due lavori è pari a 300mila euro.

Le aree di intervento si estendono per circa 6 chilometri, partendo da Molino Brotano, al confine tra San Lorenzo e Pergola, sino al ponte di via Cesare Battisti, che collega il territorio laurentino con quello del Comune di Arcevia, all’altezza della confluenza del torrente Nevola (da non confondere con l’omonimo fiume, che fece diverse vittime). Nello specifico, la sponda sinistra è interamente appartenente al territorio di San Lorenzo in Campo, mentre la sponda destra è condivisa fra Pergola, Arcevia e Castelleone. "Trattandosi di lavori di ‘somma urgenza’, volti al ripristino della sezione idraulica del fiume Cesano (anche se arrivano a un anno dall’episodio alluvionale, ndr) si sta provvedendo alla rimozione delle alberature e alla riprofilatura del terreno delle sponde; oltre che al taglio di quelle compromesse, sradicate o pendenti nell’alveo inciso e bagnato dalle acque" evidenzia il sindaco.

s.fr.