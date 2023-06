Un anno fa il caos Vuelle-Tecnocasa Colombo ha salutato l’Aspes Chiuso anche Il ricorso contro Ricci

L’addio di Pesaro a Filippo Colombo, già direttore della Vitrifrigo Arena, risale al 22 marzo. Il manager milanese ha chiuso la sua attività professionale con Aspes e Convention Bureau da quella data. Un passaggio definitivo che porterà il manager a lavorare altrove. Colombo rimarrà a Pesaro con un suo ufficio di consulente del settore gestioni grandi arene. Continuerà a lavorare nell’area di Firenze-Livorno, a Reggio Emilia e Bergamo. Così è stata la conclusione della sua esperienza da direttore generale della grande arena dell’Aspes.

Un’attività lavorativa iniziata a novembre 2005. Prima per il manager milanese c’era stata una stagione di lavoro privatistico a Pesaro con la società milanese del Forum. Poi tanti anni alla guida dell’arena da dirigente dell’Aspes spa. Tanti risultati positivi con concerti ed eventi spettacolari a ripetizione, prima di finire nel mirino del sindaco Matteo Ricci. Il mantenersi in equilibrio tra pubblico e privato, da parte di Filippo Colombo non poteva rientrare nella visione del sindaco. Fino allo scontro diretto sulla sovrapposizione dell’ultimo playoff del basket con la kermesse di Tecnocasa. Nel maggio scorso il direttore Colombo con il presidente Luca Pieri e il direttore di Aspes Antonio Muggittu si trovarono alle prese con un doppio contratto e una sovrapposizione irrisolvibile: la kermesse di Tecnocasa da una parte e i playoff della Vuelle dall’altra. Il sindaco riuscì nell’operazione di spostare la convention e salvare i playoff, ma dovette in qualche maniera dare la responsabilità al suo massimo dirigente.

Colombo non la prese bene e si aprì un contenzioso giudiziario per danno di immagine. In sostanza la richiesta di danneggiamento per dequalificazione professionale. Il ricorso al giudice del lavoro contro il sindaco Matteo Ricci fu improntato sul fatto di una evidente mancanza di autonomia dell’Aspes rispetto alle decisioni imposte dall’amministrazione comunale. Tecnocasa allora chiese 150 mila euro di danni. Poi subentrò il confronto diretto tra Comune e società internazionale con rinuncia a parte dell’allestimento della convention. Filippo Colombo fu spostato in Aspes al controllo di gestione. Il contenzioso si è risolto amichevolmente con un accordo di riservatezza tra le parti. Il manager ora lavora a “Chorus Life“, lo smart district dello spettacolo che sta sorgendo nel cuore di Bergamo. Ma continuerà a vivere a Trebbiantico.

Luigi Luminati