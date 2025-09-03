Un anno fa la bufera per “messa & spritz“: "Con il nuovo titolo è già un successo"

A un anno dalla bufera mediatica che gli diede notorietà mondiale, torna l’evento della Parrocchia Universitaria urbinate che abbina messa e successivo spritz. Era fine agosto 2024 quando, dopo un post sui social, divenne virale in un lampo la locandina creata da fra Andrea Ricatti che invitava i giovani studenti a partecipare alla funzione domenicale, seguita da un’apericena con spritz offerto a tutti. Chissà se anche quest’anno i critici tradizionalisti che l’anno scorso sollevarono il polverone avranno da ridire, perché fra Andrea ha già preparato un nuovo accattivante manifesto per la seconda edizione: "Quest’anno l’abbiamo chiamato Spri(t)zziamo di gioia – ci spiega – un gioco di parole simpatico che ricorda la gioia di partecipare alla liturgia ma anche la gioia che dà lo stare insieme in fraternità. Da domenica 14 ogni settimana alle 19,15 celebrerò la messa e al termine tornerà il momento conviviale, una iniziativa che non solo si fa a Urbino e in altre realtà da decenni, ma persino da millenni: già nelle prime comunità cristiane si usava consumare un pasto dopo l’eucarestia".

La “pietra dello scandalo“ l’anno scorso infatti fu la locandina, che metteva calice e bicchiere dello spritz uno accanto all’altro. Locandina poi cambiata: "E quest’anno è cambiata ancora, con il nuovo titolo appunto, ma la chiesa di San Domenico, la nostra sede, rimane sullo sfondo. Speriamo di avere tanto successo anche quest’anno".

La medaglia infatti è composta di due facce e se da una parte ci sono state le critiche, dall’altra l’iniziativa urbinate ha catalizzato l’attenzione dei media mondiali, una notorietà senza precedenti per la Parrocchia Universitaria urbinate e per lo stesso fra Andrea: "Un anno fa, dopo il boom di condivisioni sui social, il primo media a chiamarmi è stato proprio il Carlino – prosegue il parroco – e poi via via tutte le testate giornalistiche locali e nazionali, ma anche agenzie di stampa, radio, televisioni locali, sono stato anche a Canale 5 e Rete4 più di una volta. È saltata solo La7, perché quel giorno non potevo. Mi ha poi intervistato il Telegraph inglese e sono uscite notizie anche su un giornale newyorkese, in Polonia e in Germania. Una cassa di risonanza così grande non me l’aspettavo, ho scoperto un mondo che non conoscevo ma devo dire che, a dispetto della critica iniziale da cui è partito tutto, successivamente c’è sempre stato un approccio di curiosità, una voglia di ascoltare cosa avevo da dire, ho trovato sempre apertura da parte dei media. Il tutto ci ha dato una grande pubblicità che ha portato tantissimi giovani. Ora si sa che a Urbino c’è una bella realtà, un luogo sia fisico che relazionale pronto ad accogliere gli studenti per una chiacchierata, per studiare, per meditare e pregare. Durante l’anno abbiamo avuto una media di 40-50 ragazzi partecipanti, numeri sicuramente più alti degli anni precedenti, e in occasioni particolari siamo arrivati anche a un centinaio di presenti".

Fra Andrea è una fucina di creatività e sforna nuovi eventi a gogo: "Il 27 settembre faremo un giro per far conoscere Urbino alle matricole, poi ci sarà l’Oktober-SanFrancesco-Fest, e a ottobre due novità: “SOS Matricola“, un incontro per spiegare le nozioni di sopravvivenza ai nuovi fuorisede e la cena pokè con karaoke". In parrocchia non ci si annoia.

Giovanni Volponi