Un anno fa la tragedia della galleria Ca’ Gulino

Lo schianto in curva, le fiamme che avvolgono rapidamente i due veicoli, il fumo che comincia a uscire inondando la vallata e i 47 occupanti dell’autobus che infine riemergono dal tunnel, mentre i quattro passeggeri dell’ambulanza, morti sul colpo per l’impatto, restano al suo interno. Un anno fa, da tratto di collegamento veloce tra Urbino e Fermignano, la galleria di Ca’ Gulino si trasformava nel teatro di un incidente tra un pullman gran turismo e un’ambulanza della Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria (Potes) di Fossombrone, che sarebbe costato la vita a tre operatori sanitari e al paziente 85enne che stavano portando all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Una tragedia che ha sconvolto un intero territorio, ma il cui bilancio sarebbe potuto essere ancora più pesante se non fosse stato per la prontezza mostrata dall’autista dell’autobus nel far uscire i propri passeggeri dal retro, lontano dall’incendio che sapeva sarebbe divampato, scortandoli a piedi fino all’uscita della galleria. Oggi, nel primo anniversario della loro morte, Urbino e Fossombrone ricorderanno le vittime, gli operatori sanitari Cinzia Mariotti, infermiera di Ca’ Rio (Cagli), Stefano Sabbatini, autista di ambulanze forsempronese, Sokol Hoxha, medico originario dell’Albania, e il paziente Alberto Serfilippi, anch’egli forsempronese: a Urbino, nell’ultima seduta del 2024, il Consiglio comunale si radunerà in un minuto di silenzio in loro memoria; a Fossombrone, la Potes ha organizzato un messa di ricordo alle 10,30 nella cappella dell’ospedale, a cui parteciperà anche il sindaco Massimo Berloni.

L’incidente. Era il primo pomeriggio del 27 dicembre 2023, quando un pullman arrivato in mattinata dal sud delle Marche, con a bordo 37 ragazzi (di età tra i 7 e i 13 anni) e i loro accompagnatori, ripartiva da Urbino. L’occasione era una gita in città organizzata dalle parrocchie di San Basso di Cupra Marittima, Madonna della Speranza e San Pio V di Grottammare. Entrato in galleria, il mezzo ha incrociato in curva l’ambulanza del Potes, che viaggiava verso Urbino e che l’autista del bus ha detto di aver visto progressivamente spostarsi verso la propria corsia. Inutili i suoi tentativi di allertare l’altro conducente con clacson e abbaglianti, l’impatto è stato inevitabile. L’incendio scaturito in seguito, oltre a distruggere i veicoli, ha danneggiato pesantemente gli impianti della galleria, che per settimane è rimasta chiusa ed è ancora oggi a mezzo servizio, con una sola corsia funzionante. La riapertura totale è stata rimandata più volte, ma ora l’intervento di ripristino sembra imminente: Anas, competente su quel tratto di strada, spiega di aver completato le attività preliminari necessarie all’avvio dei lavori, che cominceranno a gennaio e dovrebbero terminare a fine estate.

Lo conferma anche il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini: "Ho parlato proprio in questi giorni con Anas, mi hanno avvisato che il progetto è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che i fondi per l’intervento sono stati confermati. È servito tempo, perché il finanziamento è stato accordato ad agosto, poi bisognava incaricare un progettista, a cui sono serviti due mesi per redigere il piano d’intervento, infine serviva una nuova approvazione dal Ministero, arrivata a metà dicembre. A gennaio si partirà".