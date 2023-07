Un anno in questura "Furti, la nostra priorità Ma qui la gente è speciale"

Il questore Raffaele Clemente, da un anno alla guida della Questura di Pesaro, può già dire alcune cose: "Pesaro è una città a misura d’uomo, un luogo comune per chi come voi pesaresi è cresciuto qui ci è abituato; molto meno per chi come me viene da una città come Roma. Questa mia impressione ovviamente non riguarda solo Pesaro ma anche Fano , Urbino ed i territori delle valli interne".

Cosa significa essere questore di una città come Pesaro? Chi vede, con chi parla ogni giorno, al di là del suo staff?

"Significa essere essere un’autorità di prossimità. La gente, persone mai viste in precedenza ti salutano per strada e spesso cercano di scambiare qualche parola, un’impressione o più semplicemente di farsi un’idea di questo signore indicato come il Questore della città. Ricordo le giornate successive alla cattura dell’assassino del povero Pierpaolo Panzieri. Camminavo per una stradina interna quando due negozianti mi si sono parate davanti e mi hanno chiesto? E’ lei il Questore? Si?? La vogliamo ringraziare per quello che avete fatto. In una grande città questo sarebbe impossibile. Questa è la parte più bella del lavoro del poliziotto"

Lei andò a Villa Fastiggi tempestata di furti. Lo ha fatto solo quel giorno, ma i furti sono continuati.

"Era a marzo. Voleva essere un segnale di vicinanza a quel quartiere, del resto, come le dicevo, mi piace parlare con le persone. Nella circostanza arrestammo un latitante ricercato appunto per una serie di furti in appartamento che si era collocato proprio in prossimità di quel quartiere in una struttura abusiva. Dice che i furti continuano in altre zone della città ? Fa parte del nostro lavoro fronteggiarli, nessuno può pensare di azzerare questo genere di reati".

Con l’estate, in genere arrivavano rinforzi. Quest’anno non se ne parla proprio. Non ne abbiamo bisogno o siamo rassegnati a non riceverne?

"Sia fiducioso, arrivano, li stiamo aspettando con impazienza. Questi colleghi, di cui conosciamo anche nome e provenienza, saranno, come sempre, importanti per questo territorio".

La Questura è al servizio dei cittadini. Per ricevere un passaporto ci sono attese di mesi. E’ mai possibile non riuscire a scardinare questi ritardi intollerabili?

"In un anno abbiamo più che raddoppiato il numero dei passaporti rilasciati. Siamo nei tempi prescritti tra la presentazione della domanda ed il rilascio del passaporto, siamo anche in condizione di rispondere a motivate urgenze rappresentate dagli utenti ed anche di aprire spazi di prenotazione sul portale dell’apposito servizio. In parole

povere non abbiamo mai lasciato scoperto nessun cittadino che abbia rappresentato un’urgenza. Per completezza vale la pena di segnalare che la forte domanda di rilascio dei passaporti e le conseguenti liste di attesa per la presentazione delle domande è fenomeno diffuso in tutto il paese".

Droga, furti, truffe, raggiri. Reati perenni. E’ cambiato qualcosa da un anno a questa parte a Pesaro e provincia?

"I nostri sistemi ci testimoniano di un calo di circa il 10 %della delittuosità generale nell’anno solare. Abbiamo invece registrato nei mesi scorsi una recrudescenza dei furti in appartamento che sono al momento la nostra massima priorità. Gli autori che abbiamo fino ad ora individuato sono nella generalità dei casi soggetti non residenti nella provincia. Abbiamo sfiorato il raddoppio dei controlli su strada e decisamente raddoppiato l’emissione di fogli di via nei confronti di soggetti pregiudicati identificati nel nostro territorio"

Pesaro è considerata una città generosa, ospitale, altruista, ma i reati da codice rosso sulle donne sono all’ordine del giorno. Cosa significa? Che dietro all’apparenza, si nascondono aggressività e violenza?

Anche in questo caso Pesaro non è un’isola. Risente di una tendenza generale del paese che è sotto gli occhi di tutti. I nostri operatori dell’Anticrimine e della Squadra Mobile sono fortemente impegnati su questo terreno e continueranno così. Abbiamo creato spazi per ascoltare in condizioni di sicurezza minori e donne vittime di violenza di genere".

Come riesce a comunicare quello che fate alla città?

"Lo facciamo con tutti i canali disponibili mettendoci personalmente la faccia. Abbiamo aperto anche un profilo facebook che ci dà discreta soddisfazione".

ro.da.