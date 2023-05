Un apprendista a Fano e poi anche un magazziniere

Azienda produzione vernici a Vallefoglia è in cerca di un magazziniereautista da inserire all’interno dello staff, con contratto a tempo determinato trasformabile in tempo indeterminato e full-time.

Requisiti: fondamentale patente di guida con categoria B, preferenziale patente ADR (utile per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose).

Recapito: inviare curriculum vitae a [email protected]

Azienda specializzata nel settore grafico di Fano è in cerca di un apprendista stampatore per le seguenti mansioni: addetto alla stampa e caricamento file. Requisiti: diploma di scuola superiore;conoscenza della lingua inglese e del pc, automunito, in possesso di patente di categoria B. Viene offerto un contratto di apprendistato a tempo pieno su turni (614 o 1321). Viene richiesta massima serietà e disponibilità all’apprendimento.

Per candidarsi inviare curriculum all’indirizzo email: [email protected]