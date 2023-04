Un appuntamento per avvicinarsi al mondo della Cina

Dall’Arabia alla Cina, per non avere paura. Al Paricentro di Fano prosegue il giro del mondo esperenziale, ideato per conoscere le culture degli immigrati che vivono nel nostro territorio. E così domani dalle 14 alle 18 nei locali in via Montevecchio 46 un pomeriggio per avvicinarsi alla Cina. L’hanno chiamato "viCina" l’evento in cui non solo si inaugura la mostra intitolata ‘Scorci di passato e presente cinese’ (che attraverso 30 fotografie scattate tra il 1990 e il 2000 mostra il repentino mutamento culturale conseguente al boom economico cinese) ma che offre la possibilità di partecipare ad un laboratorio di calligrafia e ritaglio su carta e l’ascolto di poesie e letture in cinese sorseggiando un tea. "Sabato pomeriggio - spiega l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini - sarà possibile immergersi in una cultura lontana ma sicuramente più vicina, di cui sappiamo poco. Grazie alla collaborazione con l’Università di Urbino e all’Aula Confucio, ci avvicineremo alle tradizioni di una comunità che nella nostra provincia si attesta sulle 1300 presenze, equamente divise tra uomini e donne". Ad accompagnarci in questo viaggio la professoressa Gloria Gabbianelli coordinatrice del progetto Aula Confucio Urbino e docente di lingua cinese all’Università Carlo Bo coadiuvata dallo studioso di lingua e cultura cinese Marco Bellucci. L’ingresso è libero e gratuito, ma per partecipare ai laboratori è consigliata la prenotazione al numero 0721-887385.