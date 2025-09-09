Un aquila in "fuga" dal Nerone. Rincorsa e recuperata a Urbania

L’aquila, regina dei volatili, ha disteso le sue ali è ha solcato il cielo di monte Nerone. È avvenuto lo scorso fine settimana durante la nona edizione di "In volo con le aquile", evento organizzato dallo "Strozziere" circolo di Falconeria con sede ad Apecchio e guidato dal presidente Davide Fratini. Un raduno nazionale di aquilieri provenienti da tutt’Italia, impazienti di far volare le loro aquile di vario genere nello splendido scenario offerto dal Monte. L’aquila ha la vista acutissima e la capacità di volare a grandi altezze ed è stata spesso indicata dai popoli antichi, come messaggera degli dei. Il raduno è iniziato con l’arrivo ad Apecchio degli aquilieri che hanno potuto ammirare il piccolo borgo appennino e apprezzare le peculiarità gastronomiche scambiandosi aneddoti e racconti della loro passione per le aquile. Poi la comitiva si è spostata sul Monte Nerone per iniziare in vetta i voli ma con le condizioni meteo non proprio ottimali alcuni hanno desistito. Dopo il pranzo al rifugio La Cupa, i partecipanti sono ritornati al campo volo e hanno incominciato il suggestivo lancio delle aquile, durato fino a sera. Nell’occasione un’aquila dalla testa bianca ("Martino") si è allontanata un po’ troppo ed è stata recuperato poco dopo le ore 20 nel comune di Urbania. Dopo una buona pizza ad Apecchio, diversi hanno voluto risalire il Monte per un bis. Una manifestazione che anno dopo anno sta crescendo e vede sempre più partecipanti invogliati a tornare pure l’anno prossimo. am.pi.