Un argine contro la povertà . Assistite dal Banco Alimentare quasi 16mila persone

Il ’mostro’ della povertà. Strisciante, crudele, a volte nascosto, sempre più invalidante. Per cercare di combatterlo, ieri mattina, i dirigenti del Banco Alimentare, in occasione della prima riunione regionale Marche a Villa Borromeo a Pesaro, hanno fatto il punto per capire le cause, e organizzare gli aiuti. "Gli effetti dell’inflazione sono sempre più pesanti, e attaccano il ceto medio, che alla fine, si indebolisce e precipita nella povertà", ha detto Giovanni Bruno, presidente nazionale del Banco Alimentare.

A livello provinciale, la situazione non è delle migliori: sono, infatti, 15.932 (dato del 2022) le persone che hanno avuto bisogno di assistenza da parte del Banco Alimentare, nella nostra provincia. Un dato allarmante, se si pensa che Pesaro e Urbino è la provincia nelle Marche con il più alto numero di cittadini richiedenti aiuto, seguita da Ancona con 8mila.

L’incontro di ieri denominato "Noi in Azione", infatti, è servito proprio a combattere questa povertà galoppante, attraverso una mappatura chiara delle metodologie, delle risorse e delle strategie. "Sul territorio regionale, la colletta alimentare ha registrato un aumento del 7% rispetto al 2022 - spiega Silvana Della Fornace, presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche ETS –, addirittura superiore al dato nazionale. Con la condivisione di questi dati, abbiamo voluto sentirci parte di un’opera che esiste unicamente per sostenere gli enti caritativi del nostro territorio, per ampliare la rete di solidarietà e di gratuità al servizio dei più fragili e per combattere lo spreco alimentare. Sarebbe quasi bello se non esistesse il Banco Alimentare, perché vorrebbe dire che non ci sarebbero persone bisognose".

Le raccolte alimentari, infatti, hanno senz’altro aiutato moltissimi cittadini, grazie alla generosità dei clienti dei supermercati che hanno speso qualche euro in più per poter donare un pacco di pasta o beni di prima necessità: nella nostra provincia sono stati 64.131 i kg raccolti nel 2023, con un aumento dello 0,11% rispetto al 2022 (che aveva registrato 71 chili in meno). Solo a Pesaro sono stati raccolti 20.346 kg beni di prima necessità ed alimenti, seguita da Fano con 11.834.

"Questo incontro ci fa rendere conto dell’attività che facciamo – continua Bruno –. La raccolta, la distribuzione agli enti caritatevoli e la lotta alla povertà sono attività importantissime per noi, che vanno a donare sollievo ed un sorriso a chi, purtroppo, è più sfortunato. Facendo un esempio, a livello nazionale, sono state 7.700 le tonnellate di cibo recuperato, le quali, però, rappresentano solo il 7% di quello che il Banco Alimentare distribuisce tutto l’anno, per far fronte ad un dato allarmante, ossia quello di 5 milioni e 600 mila poveri. Una cifra, purtroppo, sempre in crescita".