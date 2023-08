Un assaggio del Rof a Palazzo Ducale

URBINO

Il Rossini Opera Festival per la prima volta a Urbino con un’anteprima. Stasera, nell’ambito della rassegna “Salons Rossini“, alle ore 21 nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale (l’ingresso è gratuito) si terrà infatti il concerto conclusivo della manifestazione che fa da preludio al Rof.

Il concerto sarà introdotto da una breve prolusione a cura del musicologo Andrea Parissi della Fondazione Rossini. A conclusione della serata sarà offerto un brindisi agli ospiti. Il programma prevede alcuni brani a più voci tratti da opere rossiniane eseguiti da allievi dell’Accademia Rossiniana. Si inizia dal Finale Primo de Il barbiere di Siviglia “Freddo ed immobile“; segue il Finale Primo de La Cenerentola “Signora Altezza è in tavola…“; poi da L’Italiana in Algeri il “Pria di dividerci da voi“; infine un quintetto eseguirà il Finale Primo dal Guillaume Tell “Tout change et grandit en ces lieux“. In occasione del Rof poi la Galleria urbinate offrirà uno speciale ingresso ridotto a chi presenterà un biglietto di un’opera.