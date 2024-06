"Un assessorato alla cultura?. Falsa la voce che lo riconduce a me"

"Non c’è nulla di vero". Lo ribadisce con fermezza Giuseppe Stefano Azzarà, professore universitario di Storia della Filosofia e scrittore, quando gli chiediamo se ci sia un fondamento di verità sulle voci che lo vorrebbero prossimo assessore alla Cultura in caso di vittoria di Scaramucci. "Non conoscevo questa voce ma la nego nella maniera più assoluta – insiste –, non abbiamo affrontato la questione delle nomine future né a livello di coalizione né di lista perché non avrebbe senso. Non ci disperdiamo a pensare agli assessorati, bisogna prima vincere. Qualsiasi altro ragionamento in questa fase è prematuro. Restiamo uniti sull’obiettivo che è quello del ballottaggio".

È innegabile però che un tema legato alla cultura ad Urbino ci sia...

"Urbino è una città in declino economico, demografico, ma anche culturale, negli ultimi anni la giunta non ha avuto le competenze necessarie e ha finito per appaltare le iniziative culturali a Sgarbi, con gli scarsi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ora siamo usciti dai radar della cultura, ed è un peccato non si sfruttano le potenzialità acclamate che la città ha: se guardiamo i dati della Regione emerge che a Urbino c’è il capitale culturale che altrove manca, ma nessuno ha saputo metterlo a sistema. Ci sono realtà culturali importanti, come le scuole, l’Università, l’Accademia, istituti e istituzioni culturali ma per ora è tutta potenzialità inespressa che la prossima giunta, speriamo Scaramucci, dovrà mettere al centro e valorizzare". Si sta perdendo il valore che la Storia ci aveva lasciato in dote?

"Urbino è stata grande quando la sua cultura è stata all’avanguardia. Urbino è stata in difficoltà quando le forze culturali non sono state all’altezza. Può essere questa la sintesi e anche la via da seguire. Oggi sappiamo che ogni euro speso in cultura ne porta fino a 4 di indotto, di tratta di un moltiplicatore eccezionale per la città e noi vogliamo stimolare questo processo con dialogo, collaborazione, istituzionalizzando il confronto tra Comune, Università e tutte le istituzioni culturali per avere potenzialità infinite per uno sviluppo culturale e economico".

Se ne riparlerà in caso di vittoria?

"Come forza politica siamo soddisfatti del risultato fin qui ottenuto, siamo in piedi e vivi: abbiamo riconquistato quel diritto di parola che prima sembrava appartenere a una parte soltanto".

Andrea Angelini