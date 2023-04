Un Avaro originale nella versione di Luca Guerini

Oggi ci sarà l’ultimo appuntamento alla chiesa dell’Annunziata di Pesaro della rassegna promossa da Realtà teatrale Skenexodia con Comune di Pesaro e Amat, in favore della raccolta fonda per gli alluvionati dei comuni di Barbara e Serra S. Abbondio. Alle 21 andrà in scena "L’Avaro" di Molière in una divertentissima edizione, ricca anche di sorprese. Il noto testo francese viene adattato da Luca Guerini, che ne cura anche la regia, per soli quattro attori sottolineandone i molti momenti comici. L’opera, resa famosa anche dall’interpretazione di Alberto Sordi, racconta le vicissitudini in una famiglia borghese per ottenere il massimo ricavo dal matrimonio. Padre e figlio si troveranno però avversari in amore e questo genererà spassose gag. Il cast è composto da Claudio Tombini nel ruolo di Arpagone, Alex Carosi (Cleante), Fabrizio Giacomozzi (Valerio) ed Elio Zuccatelli (Freccia).

"L’Avaro è uno dei testi più conosciuti della drammaturgia mondiale dopo quelli di Shakespeare – racconta il regista Luca Guerini –, lo avevo rappresentato anni fa con un gruppo di dieci attori, ma ben si presta anche a questa riduzione. Siamo sicuri che il pubblico si divertirà molto". Luca Guerini è docente di regia e sceneggiatura, inoltre è fondatore della Realtà Teatrale Skenexodia con sede a Pesaro. Ha frequentato la Piccola Scuola di Teatro di Pino Leone per poi specializzarsi nella Scuola delle Arti di Pino Quartullo dove ha frequentato i corsi di attore, videomaker e sceneggiatore.. Nonostante abbia solo 34 anni ha all’attivo 87 regie teatrali diverse, una dozzina di video alcuni premiati internazionalmente e una quarantina di testi originali alcuni pubblicati da una casa editrice di settore. Negli ultimi anni ha diretto la storica Filodrammatica di Fossombrone, mettendo in scena una suggestiva versione itinerante di "Spoon River" e dei "Fioretti di San Francesco".

Tra le sue regie più note quella sul manicomio San Benedetto di Pesaro. Uno spettacolo che ha rappresentato con tantissime repliche dato che è stato richiesto dal pubblico per la sua intensità e crudele rivisitazione di una realtà spesso nascosta per vergogna. L’iniziativa di stasera alla chiesa dell’Annunziata, che vede il patrocinio della Fidapa Bpw di Pesaro, è realizzata in collaborazione con Speedbook che affiancherà allo spettacolo un’intervista con Stefano Sanchini, autore di "Lirismi e deliri", condotta da Francesco Luzi. Info. 0721 387548 oppure www.teatridipesaro.it

