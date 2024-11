“Un ballo in maschera“ di Verdi con voci giovani e di talento

L’opera di Verdi “Un ballo in maschera“ apre la stagione 2024-2025 del Teatro della Fortuna, domani alle 20.30. Ieri pomeriggio, alle 17, l’anteprima per i giovani. In scena l’allestimento realizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma, che ha visto la luce nell’ambito del XIV Festival Verdi e già presentato con successo al Teatro dell’Aquila di Fermo lo scorso 16 novembre e al Ventidio Basso di Ascoli il 23 novembre.

Fano conclude il tour nei teatri della Fondazione Rete Lirica delle Marche. A dirigere la partitura verdiana sarà Giuseppe Mengoli, bacchetta giovanissima e molto osservata da pubblico e critica, che salirà sul podio della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. In scena il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno preparato da Pasquale Veleno.

Protagonista un cast di giovani e talentuose voci, molte delle quali provenienti dall’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma. "Un ballo in maschera" è il melodramma in tre atti ispirato alla figura del re di Svezia, Gustavo III, vittima di una congiura ordita durante un ballo in maschera, l’opera era originariamente destinata al Teatro di San Carlo di Napoli. Dopo travagliate vicende, il libretto di Antonio Somma fu adattato ai dettami della censura, spostando l’azione dall’Europa all’America e facendo del sovrano protagonista il governatore di una colonia inglese. Con queste e altre significative modifiche, l’opera debuttò nel febbraio 1859 al Teatro Apollo di Roma segnando un brillante successo nella carriera di Verdi.

La produzione è stata presentata ieri mattina dal presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Stefano Mirisola, dal direttore e dal presidente della Fondazione Rete Lirica delle Marche, Caterina Pierangeli e Francesco Ciabattoni, dal direttore d’Orchestra Giuseppe Mengoli, dall’assessore alla Cultura Lucia Tarsi e dal dirigente dell’Ufficio Cultura Ignazio Pucci. Presente anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi che ha ricordato come la Fondazione Teatro della Fortuna e la collaborazione con gli altri teatri delle Marche sia partita proprio quando lui era sindaco.

Il presidente Ciabattoni ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Rete Lirica delle Marche "che è riuscita a coinvolgere decine di migliaia di persone. La lirica oggi ha grande importanza per contrastare l’impoverimento delle qualità espressive, soprattutto tra i giovani". E’ stato sottolineato il valore della “rete“ per portare nei teatri "opere liriche di grande livello con interpreti di qualità".