Un bambino rapito dalle storie: "Così sono diventato scrittore"

Lo scorso venerdì 11 aprile la scuola Brancati ha avuto il privilegio di ospitare il famoso autore Francesco D’Adamo. In questo incontro abbiamo avuto l’occasione di affrontare con lui diversi argomenti. All’inizio ha parlato di un libro che molti di noi avevano letto: “Giuditta e l’orecchio del diavolo”. L’autore ha ribadito più volte che scriverlo è stato molto complicato poiché ha dovuto immedesimarsi in una bambina cieca, ebrea, durante la seconda Guerra Mondiale. Ci ha fatto riflettere sul fatto che la libertà è un diritto umano e che tutte le libertà, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, sono state abolite e negate soprattutto agli ebrei.

L’autore ci ha anche raccontato di come si è appassionato alla lettura e poi è diventato scrittore. Ci ha colpito come ha raccontato la sua storia: tutto iniziò quando Francesco D’Adamo era ancora piccolo e il suo maestro cominciò a leggere un libro di Mario Lodi (un celebre insegnante, pedagogista e scrittore per ragazzi nato nel 1922 e scomparso nel 2014) alla classe. Ogni giorno, lui e i suoi compagni, non vedevano l’ora di tornare in classe per sentire il seguito della storia e Francesco iniziò così ad amare la lettura.

Il maestro un giorno portò quell’autore in classe! Dal momento in cui incontrò Lodi di persona, Francesco cominciò a sognare di diventare uno scrittore. Ai suoi tempi ha avuto la fortuna che abbiamo avuto anche noi di incontrare lui! Verso la fine dell’incontro Francesco D’Adamo ci ha presentato il suo nuovo libro: "La maglia numero 7".

La trama più o meno è questa: Raj, insieme a molti altri giovani del suo villaggio, viene reclutato per andare in Qatar e realizzare gli stadi per il campionato del mondo. Dopo pochi mesi, però, se ne perdono le tracce e lo stesso succede agli altri ragazzi che sono con lui. Sua sorella Lia, 15 anni, impulsiva e combattiva, fa un colpo di testa: si taglia i capelli, si traveste da maschio e si avventura alla volta di Doha, decisa a trovare il suo amatissimo fratello.

Una volta lì, scopre un mondo di sfruttamento, mancanza di diritti, e diventa anche lei un fantasma senza volto che nessuna autorità protegge. Abbiamo capito che, anche con questo libro, l’autore ci vuol far conoscere il mondo in tutte le sue diverse “facce” e ci permette di uscire dalla nostra cupola di vetro che viviamo spesso nel quotidiano.

Benedetti Emily, Chen Sofia Leqi, Del Monte Filippo, Seraj Sami, Tuohy Martina classe 2ª B