"Un bando da 4 milioni di euro per aiutare gli agriturismi"

Incontri informativi sul bando regionale per gli agriturismi. A promuoverli nel territorio il consigliere regionale Giacomo Rossi. "Il bando – spiega Rossi – denominato “Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo“ è rivolto a quelle attività agrituristiche iscritte all’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristico e si pone l’obiettivo di sostenere azioni volte a sviluppare o migliorare la capacità di accoglienza turistica da parte delle aziende agricole multifunzionali consentendo loro sia di accrescere le proprie potenzialità economiche sia, contestualmente, di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree in cui le stesse aziende sono localizzate".

"Il bando in questione – aggiunge il consigliere regionale – ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro ed è uscito qualche giorno fa, con scadenza 19 aprile alle ore 13. Chi è interessato, è bene che si attivi quanto prima e proprio per questo, ho ritenuto opportuno organizzare da subito questi incontri tecnici dove potremo approfondire le opportunità messe in campo da questa misura".

Gli incontri si terranno oggi alle ore 18 a Carpegna (Sala Consiliare) e alle 21 a Sant’Angelo in Vado (Sala Consiliare) e domani alle ore 18 ad Apecchio (Ufficio del Consigliere Via Dante 1) alle ore 21 a Cagli nella Sala ex pretura-comune. Info 348 0058169.

Sempre Giacomo Rossi si è detto soddisfatto pe il sostegno della Regione ai Corsi di orientamento musicale (Com) e ai centri sociali di educazione permanente. "Sono molto soddisfatto che la Regione a fine anno, sia riuscita ad emanare con le rimanenze a disposizione, un bando per i Corsi di orientamento musicale (Com) e per i centri sociali di educazione permanente, misura che avevo fortemente sollecitato. Con questo bando si è concesso un contributo una tantum e a fondo perduto alle bande e ai cori finalizzato ai corsi di orientamento musicale e alle attività dei centri sociali di assistenza. L’ultimo biennio, per le associazioni musicali, è stato un periodo molto difficile: la pandemia ha colpito molto duramente tutto il settore, impedendo di fatto in molti casi lo svolgimento delle attività e, di conseguenza, anche la fruizione dei fondi regionali solitamente disponibili. Con questo atto dunque, la Regione ha voluto sostenere ulteriormente queste realtà che diffondono cultura ed hanno una importante funzione sociale in tutto il Territorio, specie nelle piccole realtà. Ringrazio l’assessore Aguzzi, il dottor Rocchi e tutta la giunta".

Amedeo Pisciolini