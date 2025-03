Un basso elettrico “infernale“

Venerdì 28 alle ore 18,30, il Cinema Conti di Acqualagna ospiterà la proiezione di Devil’s Cry, un cortometraggio musicale innovativo che fonde immagini suggestive con una colonna sonora interamente realizzata con il solo basso elettrico. Diretto e composto da Michele Fraternali (originario di Piobbico) Devil’s Cry è un viaggio onirico e introspettivo in cui l’artista si confronta con i propri demoni e proiezioni interiori. La trama e i personaggi si ispirano al viaggio negli inferi di Dante nella Divina Commedia e al magico mondo di Devil May Cry, celebre serie di videogiochi diventata nel tempo anche opera di animazione.

Il film si distingue non solo per la sua narrazione simbolica, ma anche per le straordinarie ambientazioni: le riprese, realizzate da Andrea Parolo, sono state girate quasi interamente nella provincia di Pesaro e Urbino, valorizzando luoghi storici e affascinanti come il Palazzo Ducale di Urbino, il Castello di Gradara, il Castello Brancaleoni di Piobbico, un monastero abbandonato nel comune di Apecchio e la suggestiva Grotta del Nerone. Un aspetto unico di Devil’s Cry è il processo di composizione musicale: le colonne sonore, realizzate esclusivamente con il basso elettrico, sono state eseguite da Michele Fraternali e prodotte dal fratello Gabriele Fraternali successivamente alle riprese e al montaggio della componente visiva.

Un approccio creativo inusuale, che trasforma il basso elettrico nel vero narratore di questa storia, fondendo immagini e suoni in un’esperienza immersiva e potente. La serata sarà presentata da Benedetta Aluigi.

am. pi.