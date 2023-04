Un bicchiere, un cucchiaio, occhi mobili e motorino Così abbiamo costruito il nostro robottino

La professoressa Pezzolesi aveva comunicato a noi e ai nostri genitori che sarebbe stata svolta un’attività di robotica educativa in peer education con alunni dello Scientifico “Marconi” in PCTO. Arrivato il gran giorno, il 3 Marzo, il prof Giacomo Alessandroni prima alla digital board ha disegnato e ci ha rivolto delle domande su quello che avremmo progettato e realizzato insieme. Poi, aiutato dagli alunni più grandi, ognuno di noi ha ricevuto dei bicchieri di carta colorati, dei cucchiai, degli occhi mobili (precedentemente acquistati dalla professoressa), dei motorini con le pile (portati dal prof dello Scientifico) e ha costruito un robottino. Con la pistola con colla a caldo abbiamo incollato i cucchiai al bicchiere, aggiungendone un altro sopra. Con forbici o penne abbiamo forato bicchieri per far passare al loro interno dei fili di rame sottilissimi collegati a batterie. In cima ai bicchieri abbiamo incollato un motorino a cui sono state collegate le estremità dei fili e poi un pezzo di gomma. Grazie alle batterie il motorino ha fatto girare la gomma, che, vibrando, ha mosso il robottino. Ognuno l’ha personalizzato, disegnandoci sopra. Purtroppo qualche errore di valutazione come per esempio aver bucato troppe volte il proprio bicchiere, indebolendo troppo il robot, non ha permesso di riuscire nel progetto a qualcuno della classe, ma anche questo fa parte dell’esperienza. Per tutti noi è stata un’attività molto emozionante e divertente perché abbiamo sperimentato come far muovere oggetti inanimati e avremmo piacere di ripeterlo anche il prossimo anno. Lavorando insieme, siamo stati tanto entusiasti che ci siamo dimenticati di far merenda!

Simone Aluigi, Diego Del Bianco, Riccardo Troiani (1ª D secondaria “L. Pirandello”)