Un bilancio positivo per l’attività dell’Avis di Fermignano

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea annuale dei soci Avis Fermignano, durante la quale sono stati approvati il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione per il 2025. All’incontro ha partecipato anche il presidente provinciale, Hermann Graziano, che ha espresso il suo apprezzamento per gli importanti risultati raggiunti dall’associazione. Il presidente uscente Giorgio Cancellieri ha presentato la sua relazione morale, sottolineando i successi ottenuti in termini di numero di soci e di donazioni, che negli ultimi due anni hanno superato quota 1.000: 1.056 nel 2023 e 1.072 nel 2024. Un incremento costante, considerando che nel 2017 le donazioni erano circa 600.

Questo traguardo è il frutto del lavoro di un direttivo compatto e determinato, con un contributo fondamentale della segretaria Alessia Paoloni, che ha reso il sistema di chiamata più preciso, puntuale ed efficace.

"Ho avuto l’opportunità di presiedere un gruppo unito che, con serietà e umiltà, ha messo il proprio tempo e la propria professionalità a disposizione dell’associazione" ha dichiarato Cancellieri. "Chiudiamo questo mandato con la realizzazione di un’opera fortemente voluta dal mio direttivo e da me: il cippo commemorativo Avis nel centro di Fermignano. Pochi giorni fa ho visitato il cantiere dell’opera, curata dal nostro consigliere e stimato artigiano Francesco Rivelli, e se ne intravede già la bellezza e il grande valore simbolico". L’inaugurazione sarà domenica 23 marzo alle ore 10.

La sera precedente, il 22 marzo, è in programma un evento al teatro di Urbino, organizzato da Avis in collaborazione con “ET Eventi e Teatro“ il cui ricavato andrà in beneficenza.

Valentina DamianiFoto: il cippo Avis di Fermignano, il presidente Cancellieri nel cantiere con l’autore dell’opera Francesco Rivelli